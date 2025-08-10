Tim Burton despre rețeta succesului pe care nu o respectă

Creat de Alfred Gough și Miles Millar și produs de Tim Burton, serialul se concentrează pe personajul Wednesday Addams, o adolescentă mizantroapă interpretată de Jenna Ortega. După succesul primului sezon, echipa se confruntă acum cu presiunea așteptărilor ridicate.

„Tot ce fac, fie că e un succes sau un eșec, e întotdeauna o surpriză pentru mine”, a declarat Tim Burton pentru The Independent. Regizorul recunoaște că nu încearcă să descifreze rețeta succesului, preferând să se concentreze pe creație.

Burton a fost atras de proiect în ciuda faptului că nu era un fan înrăit al familiei Addams. „Când am citit despre personaj, pur și simplu m-am conectat cu el. M-a energizat într-un fel pe care nu-l mai simțisem de mult timp”, a explicat el.

Adaptarea la formatul serialelor de streaming a reprezentat o provocare pentru Burton, care recunoaște că nu se uită prea mult la televizor.

El își amintește de o întâlnire cu Netflix în care i s-a prezentat structura detaliată a episoadelor: „Au spus: »În primele 10 minute se întâmplă asta, în următoarele opt minute se întâmplă aia’ și creierul meu a explodat. M-am gândit: «Pe ce planetă sunt?»”

Jenna Ortega, o Wednesday perfectă

Tânăra actriță Jenna Ortega a impresionat echipa de producție cu interpretarea sa. „Face atât de multe cu atât de puțin”, a declarat Millar. „Chiar dacă personajul e rece și lipsit de emoții, ea poate ridica o sprânceană și să spună un milion de lucruri.”

Burton a comparat-o pe Ortega cu Winona Ryder, cu care a lucrat la «Beetlejuice»: „Nu poți cere cuiva să fie Wednesday Addams. Trebuie să aibă asta în ADN-ul lor. Jenna îmi amintește puțin de ce avea Winona când am întâlnit-o prima dată la »Beetlejuice’. Acel lucru de actor de film mut, unde nu trebuie să spună nimic.”

Christopher Lloyd, capul viu dintr-un borcan

Al doilea sezon aduce nume grele în distribuție, printre care Billie Piper, Thandiwe Newton, Joanna Lumley și Steve Buscemi. Christopher Lloyd, cunoscut pentru rolul Unchiului Fester din filmele anilor ’90, s-a alăturat și el echipei, interpretând rolul Profesorului Orloff – un cap viu într-un borcan.

Filmarea scenelor cu Lloyd a implicat o tehnologie complexă. „Nu am lucrat cu tot Christopher Lloyd-ul – am lucrat doar cu capul lui”, a glumit Burton. „Mi s-a părut înfricoșător. Am simțit că intru într-un film SF.”

Wednesday, un model pentru Generația Z

Creatorii serialului sunt surprinși de cât de mult rezonează «Wednesday» cu adolescenții. Miller consideră că Wednesday poate fi văzută ca o figură «aspirațională» pentru Generația Z: „E analogică! Fără telefon mobil, neconectată la social media. Toată lumea se gândește, nu ar fi grozav să fiu ca ea?”

Dar poate că atractivitatea serialului stă în ceva universal: îmbrățișarea fără scuze a statutului de outsider. „Toată lumea se simte ca un outsider”, spune Gough. „E acel sentiment pe care îl avem cu toții, că suntem proscriși.”

Burton, adevăratul outsider

Pentru Burton, tema outsider-ului a fost o constantă în cariera sa. „Am petrecut ani încercând să-mi exorcizez demonii”, a mărturisit el.

„Dar la un moment dat, mi-am dat seama că aceste sentimente nu te părăsesc niciodată. Poți avea totul – succes, familie, câine, orice – dar nu contează. Orice ar fi acel ADN din interiorul tău, rămâne acolo.”

Există deja sezonul trei pentru Wednesday

«Wednesday» a primit deja un al treilea sezon. Există și discuții despre un posibil spin-off, zvonurile sugerând că ar putea fi centrat pe personajul Unchiul Fester, interpretat de Fred Armisen.

Implicarea lui Burton în sezonul trei nu a fost încă anunțată, dar regizorul pare să aprecieze abordarea spontană a regizării pentru televiziune: „Nu ai timp să meditezi sau să te gândești prea mult la lucruri.”

În ciuda statutului său de regizor de film, Burton nu pare să aibă vro problema cu serialele de streaming. „Aleg destul de întâmplător cum și ce aleg să fac – după cum se poate vedea din cariera mea”, a râs el. „Pur și simplu zic: »Oh, o să fac asta. Pare interesant.’ Nu mă gândesc prea mult la moștenirea mea – sau la ce va scrie pe piatra mea funerară.”

Cu o distribuție talentată și o echipă creativă pasionată, «Wednesday» promite să continue să fascineze publicul cu povestea sa macabră și plină de umor negru. Rămâne de văzut cum va evolua serialul în sezonul doi și dacă va reuși să mențină magia care a captivat atât de mulți spectatori în primul sezon.

