Jobul pe care îl are Andi Moisescu după „Românii au talent”: „Îmi face plăcere, mă ocup serios” | EXCLUSIV

Chiar dacă Mihai Petre a plecat la Antena 1, iar Andi Moisescu a rămas în continuare la PRO TV, cei doi se întâlnesc destul de des. Fie că merg la aceleași evenimente sau chiar își fac unele concedii împreună, cele două vedete au păstrat o legătură strânsă.

Ce face an de an alături de Mihai Petre

Recent, Libertatea a stat de vorbă cu Andi Moisescu, iar acesta ne-a dezvăluit în ce relații a rămas cu foștii colegi de la „Românii au talent”, care acum nu se mai află alături de el la masa juriului.

„Cu colegii mă întâlnesc cu toți. Cu Bebe Cotimanis mă văd, cu Florin Călinescu mă văd, cu Mihai Petre mă văd destul de des, merg în fiecare an cu el într-o excursie de schi și snowboard, adică suntem o gașcă mai mare, din care face și el parte. Mă văd cu el de fiecare dată la Untold, pe la festivaluri…”, a spus Andi Moisescu în exclusivitate pentru Libertatea.

Ținând cont că ne-a amintit și de festivalurile la care merge, l-am întrebat pe Andi Moisescu și cum mai îmbină utilul cu plăcutul și dacă își continuă cariera de DJ. Acesta ne-a răspuns afirmativ și a spus și unde a pus muzică până acum, dar și unde va mai mixa în această vară.

„Primul festival din vara asta a fost la Iași, se cheamă «Senzoria», undeva la sfârșitul lunii mai. După care a fost «Jazz in the Park», în muzeul satului din Cluj, unde în fiecare an e o scenă făcută special pentru DJ, în care DJ-ii respectă festivalul, adică nu e ce punem în alte festivaluri. Bossa Nova, Swing, e o altă zonă muzicală, în care e mult mai liniște, nu trebuie neapărat să danseze lumea. Să asculte muzica mai pe relax, mai chill, mai bei ceva, mai mânâci ceva, poți să te și miști… Asculți muzică pe care în general nu o asculți.

După care urmează «Electric Castle», «Untold»… Sunt foarte prezent, îmi face plăcere, mă ocup serios de chestiile astea, adică întotdeauna încerc să aduc ceva nou și diferit de ce-am făcut anul trecut”, a afirmat juratul de la „Românii au talent”.

Întrebat dacă ar renunța la vreunul dintre joburile lui, cel din televiziune sau cel de DJ, Andi Moisescu a precizat că nu are de ce să facă acest lucru, pentru că ambele se completează reciproc.

„Nu văd motivul pentru care ar trebui să renunț la unul dintre ele, pentru că ele se completează foarte bine unul pe celălalt. Și, dacă vrei, amândouă au în comun același lucru pe care eu îl fac cu mare plăcere, și anume comunic. Îi comunic publicului în diverse forme. Uneori vorbind, alteori prin muzica pe care o pun. Eu și când pun muzică mai vorbesc, din când în când, între piese. Deci am păstrat povestea asta… Când am început să pun muzică, așa era pe vremuri… Nu neapărat se reducea totul la mix. Era și vorbă între piese. DJ-ul, pe vremuri, era și MC. Între timp, meseriile s-au separat.

Îmi place să lucrez cu MC acum. Am avut ocazia de câteva ori să lucrez cu MC separat. Și e foarte mișto, că te ajută, te pune mai mult în valoare, pentru că, între timp, a devenit mult mai sofisticat ce facem noi la pupitru. Asta și pentru că tehnologia ne permite. Înainte aveam două benzi de magnetofon… ce puteai să faci prea mult cu ele? Le puneai una peste alta și încercai să nu se simtă foarte tare suprapunerea. Cam asta era tot ce puteai să faci. Acum nu e mai greu, după părerea mea e mai complex. Poate să fie mai ușor sau mai greu”, ne-a mai spus vedeta de la PRO TV.

Andi Moisescu se foloșete de inteligența artificială

Și, pentru că vremurile se tot schimbă, l-am întrebat pe juratul de la „Românii au talent” dacă s-a adaptat rapid la tot ce a venit nou în industria muzicală.

„Destul de rapid, pentru că întotdeauna mi-am propus asta și eu, când m-am reapucat de pus muzică, întâi am vrut să înțeleg ce înseamnă toată zona asta de DJ digital. Adică tot ceea ce a adus tehnologia nou, ca să văd la ce ar putea folosi ea. Și mi se pare că pot să fiu mult mai creativ decât eram înainte. Pe vremuri, creativitatea se reducea la ordinea în care puneai piesele, ce emoție construiai tu prin felul în care alegeai muzica și, sigur, încercai combinarea între piese să fie cât mai puțin deranjantă. Adică, dacă se poate să nu te prinzi când treci de la una la alta, să pară a fi aceeași construcție.

În ziua de astăzi, tehnologia îți permite foarte mult să faci în timp real cu o piesă modificări, în timp ce o pui. Adică piesa să nu mai fie aia pe care o știi tu, să iei din ea pasaje, să-i scoți tobele, să-i lași tobele, să-i scoți vocea și tot suprapui chestii… Lucrurile pe care le poți face live. Tu poți să le faci și dinainte, pregătite, și să-ți faci un mashup al tău, dai play la el și asta e, te uiți, și după aia doar legi mashup-urile între ele. Eu prefer varianta asta în care fac lucrurile pe loc, în timp real, pentru că asta mă ajută ca niciun geek să nu semene cu celălalt. Pentru că tu niciodată nu o să poți repeta același lucru. Eu în general mă las destul de influențat de oamenii din fața mea. Adică sunt conștient de faptul că pun muzică pentru ei și nu pentru mine. Și atunci, în funcție de reacția lor… Întotdeauna e un schimb reciproc avantajul ăsta. Dăruiesc și primesc energie. Și la ei la fel”, a mai spus Andi Moisescu în exclusivitate pentru Libertatea.

Vedeta de la PRO TV a dezvăluit și că se folosește de inteligența artificială în momentele în care caută muzica pe care să o mixeze, pentru că AI-ul a devenit un ajutor de nădejde în zilele noastre.

„Da, sigur, folosesc AI-ul în momentul de față, pentru că în spatele multor softuri de streaming există inteligență artificială. AI-ul te ajută foarte tare să descoperi muzică nouă, pe care nu o știi. De exemplu, mie îmi place un cântec foarte tare și aș vrea să văd ce alte cântece mai sunt cam din același registru. Acolo intervine AI-ul. Pentru că tu altfel n-ai de unde să știi și tu îi zici: «Cântă-mi și mie ceva din același registru». Eu trec totul prin filtrul personal, dar folosesc AI-ul, da.

Mi se pare că inteligența artificială, care de fapt este doar predicție, ca să ne înțelegem, nu e nimic altceva, e un instrument pe care noi îl putem folosi. Adică noi dacă îl folosim, reprezintă un ajutor, pentru că tu câștigi foarte mult timp”, a încheiat Andi Moisescu.