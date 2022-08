Înainte de pandemie, Jojo voia să rămână însărcinată. Spunea că atunci își permitea o pauză profesională. „Da, înainte de pandemie pe la 38-39 de ani, am vrut să o iau de la capăt. Aveam proiecte de teatru și am zis că e o perioadă bună acum, mie îmi plac familiile mari. Eu am suferit pentru că am fost singurul copil la părinți. Aș fi făcut și vreo 4 copii, crede-mă, numai că e puțin dificil ca și artist și mai ales să fii artistul femeie – mamă, să îți iei mereu atâta pauză. Dar eu aș fi vrut și 4 copii”, a spus vedeta, care s-a sfătuit cu mama ei.

„Mama a mai obosit și a zis: “Măi, mamă, gândește-te bine că nu mai pot!” Și atunci am lăsat-o baltă după perioada asta. Și sunt și fată și băiat și ne împlinesc în toate, sunt niște minunății. Dar sunt pentru familiile mari”, a mai dezvăluit Cătălina Grama Jojo.

„Mi-aș mai fi dorit un copil înainte de pandemie, după care am descoperit bucătăria, în toată splendoarea ei nonstop, și nu am mai vrut, mi s-a luat”, a spus ea.

Vedeta e mama a doi copii, are un băiat în vârstă de 11 ani, dintr-o relație anterioară, și pe Zora, din relația cu Paul Ipate. Ea și actorul nu sunt căsătoriți și nici nu au planuri.

„Noi avem vederi și credințe diferite. Și nu am simțit nevoia să facem asta. Știu că facem parte dintr-un neam creștin ortodox și suntem amândoi botezați ortodox, însă pentru noi, Dumnezeu este peste tot și vede tot, Dumnezeu vede cât de mult ne iubim și ce însemnăm unul pentru celălalt. Nu simțim, cel puțin în momentul acesta, nevoia de a face ceva peste asta. Oricum noi suntem împreună pentru că a fost voia Domnului”, a mai spus vedeta pentru Impact.ro.

