Este şi cazul Dariei, o concurentă care a venit cu un număr de stand-up despre ziua în care a supraviețuit în mod miraculos. Mai exact, Daria Brojban a păcălit moartea în urmă cu 16 ani, după ce a căzut de la etajul opt al unui bloc din București. Pe atunci, tânăra avea doar patru ani și, înainte să urce pe scena „iUmor”, a dezvăluit cum s-a declanșat acea dramă.

„Mama mea s-a dus să ia ceva de la magazin și mi-a zis să mă îmbrac și să fiu cuminte. La un moment dat, eu am deschis geamul și i-am zis să îmi ia bomboane… N-am mai apucat să termin propoziția, c-am plonjat de la balcon“, povestește ea la Antena 1.

„Ești o norocoasă, ești foarte charismatică“, a exclamat Delia. Cu umor și elemente emoționante, concurenta și-a transformat povestea supraviețuirii într-un număr impresionant de stand-up. „E prima oară când vorbesc despre chestia asta (n.r.: despre incidentul petrecut în copilărie) și mai ales în public”, a dezvăluit concurenta pe scena de la „iUmor”, care a mai completat: „Am fost ok, chiar am fost ok, nu mi-am rupt nici măcar un os“, a spus Daria Brojban în timp ce se afla în fața juraților.

La finalul momentului creat de tânără, Nelu Cortea a mers pe scenă și a îmbrățișat-o. „Mi-a plăcut atât de tare numărul tău, vreau să te iau în brațe. Având copii, te gândești la un moment dat – este o panică foarte mare asta: să nu pățească ceva copilul. Dar a transformat chestia asta în ceva amuzant, fain, spus sincer“, a mărturisit Nelu Cortea.

Daria Brojban a primit aprecieri și din partea celorlalți jurați „iUmor”. „Eu am văzut-o la știri, o țin minte. A căzut printre copaci, iar crengile lor i-au atenuat căderea. N-am crezut… mi-era greu să cred că este în fața mea!”, a declarat și Cătălin Bordea.

Când se difuzează iUmor, sezon 14

Cel mai urmărit show de umor revine din 11 februarie la Antena 1, în fiecare sâmbătă, de la 20.00, cu un nou sezon de comedie totală.

Ce premiu este la iUmor, sezon 14

Finala sezonului 14 va avea loc în primăvara acestui an, iar câștigătorul va pleca acasă cu marele premiu în valoare de 20.000 de euro.

Reguli la iUmor, sezon 14

Surprizele se vor ține lanț încă dinainte ca jurații să ajungă pe scena show-ului, pentru că, sub observația prezentatorilor, ei sunt implicați în diferite jocuri care au o miză importantă. Este vorba despre un joker ce poate schimba soarta unui concurent sau poate influența „soarta“ unui jurat în timpul momentului realizat de unul dintre participanți.

În timp ce magicianul Robert Tudor le va oferi concurenţilor doza sa de comedy magic în perioada pe care aceștia o petrec în backstage-ul emisiunii, Șerban Copoț și Dan Badea vor pune la cale diferite farse pentru jurații iUmor sau îi vor provoca la numeroase jocuri.

„Jurații intră într-o etapă nouă, trebuie să iasă la joc, la propriu, iar unele jocuri sunt foarte complicate!”, a dezvăluit Șerban Copoț, iar colegul său, Dan Badea, a completat: „Jocul Marocco, jocuri de îndemânare, matematice, de aptitudini… o să vedeți! iUmor se transformă în escape room – unul dintre jurați a reușit chiar să fugă!“.

Delia, Cheloo, Cătălin Bordea și Nelu Cortea au primit foarte bine supriza privind jocurile dintre ei. „Aceste jocuri care au apărut și, implicit, acești jokeri, schimbă anumite aspecte la iUmor, în sensul că, noi, jurații, ne antrenăm un pic, suntem creativi, suntem competitivi. Adică, ne scot un pic din starea de confort și ne fac să ne implicăm mai mult“, a declarat Delia, iar Cătălin Bordea a mărturisit: „Provocările mi se par extraordinare, mai ales că le-am mai jucat. Mi se par foarte grele cele cu puzzle, eu îmi doresc victoria de fiecare dată, dar nu reușesc să fac absolut nimic, deşi mă străduiesc“.

