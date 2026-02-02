Justin Bieber a avut o revenire spectaculoasă la Premiile Grammy 2026, marcând prima sa performanță importantă după aproape patru ani. Potrivit Page Six, artistul de 31 de ani a urcat pe scenă în Los Angeles, purtând doar o pereche de boxeri sclipitori și șosete, lăsându-și la vedere colecția impresionantă de tatuaje.

Melodia cântată de Justin Bieber

Interpretând piesa „Yukon” într-un moment acustic intim, cântărețul a cântat cu pasiune, acompaniat de o chitară mov. Spre final, Bieber a lăsat chitara deoparte și a părăsit scena simplu, fără artificii sau efecte speciale.

Soția sa, Hailey Bieber, l-a susținut din public, admirând prestația sa neconvențională. Aceasta a fost prima apariție majoră a lui Bieber de la anularea bruscă a turneului său „Justice World Tour” în septembrie 2022, din cauza problemelor de sănătate. Artistul a dezvăluit atunci că suferă de sindromul Ramsay-Hunt, care i-a provocat paralizie facială parțială.

„După ce m-am odihnit și am consultat medicii, familia și echipa mea, am încercat să continui turneul în Europa. Am susținut șase spectacole live, dar a fost foarte solicitant pentru mine”, a explicat el pe Instagram.

El a adăugat optimist: „Voi fi bine, fac exerciții pentru a-mi recupera fața și totul va reveni la normal”. De la recuperarea sa, Bieber a avut câteva apariții surpriză, inclusiv alături de SZA, în mai 2025, pe scena turneului „Grand National” din Los Angeles. Momentul lor emoționant, în care Bieber i-a sărutat mâna artistei, a fost apreciat de fani.

Justin Bieber și Hailey, eleganți pe covorul roșu

Înainte de spectacolul său la Grammy, cuplul Bieber a atras atenția pe covorul roșu, Justin optând pentru un costum supradimensionat, iar Hailey strălucind într-o ținută elegantă.

Această apariție la Grammy vine într-un moment important pentru artist, care se pregătește să fie cap de afiș la Coachella 2026. Bieber ar fi negociat singur un onorariu de 10 milioane de dolari pentru eveniment, după despărțirea de managerul Scooter Braun.

În 2026, Bieber a lansat două albume, „Swag” în iulie și „Swag II” în septembrie, cel din urmă incluzând dedicații emoționante pentru Hailey, precum piesele „I Do” și „Mother in You”.

