În ediția de joi, 19 aprilie, Kamara a venit din nou în platoul emisiunii lui Cătălin Măruță, unde a continuat scandalul cu Cristi Mitrea. Artistul nu s-a abținut de la cuvinte dure la adresa luptătorului, despre care a zis că este invidios pe succesul lui. Prezentatorul emisiunii de la PRO TV s-a arătat vizibil deranjat de atitudinea invitatului său. Fostul concurent de la Survivor România nu accepta sub nicio formă să fie criticat și căuta să vină mereu cu argumente pentru a justifica faptele sale din competiția din Republica Dominicană.

„Toată lumea îl ține de milă”

Luptătorul Cristi Mitrea, care vine frecvent în emisiunea „La Măruță” pentru a comenta evoluția concurenților de la Survivor România 2023, a mărturisit că a primit un mesaj de la cineva care joacă fotbal alături de Kamara.

„Vreau să citesc, apropo de oameni din viața lui Kamara. Este un băiat cu care joacă fotbal. «Ce căpitan este Kamara? Că dă doar la picioare. Și toată lumea îl ține de milă. Acolo unde zice el că joacă, toată lumea îl lasă în pace»”. Cântărețul de la „Alb&Negru” este căpitanul echipei de fotbal Naționala Artiștilor.

Când a auzit cuvintele rostite de fostul iubit al Andreei Mantea, Kamara a răbufnit: „Față de tine, eu am avut rezultate în mai multe domenii. Și știu că ești ofuscat. Am jucat fotbal, am avut rezultate. Cânt, am avut rezultate. Tu ai câteva rezultate. Câteva doar. Eu ca și carieră în muzică, o am de 19 ani. Cânt în aceeași trupă. Am luat atâtea premii cu Alb&Negru. Tu mai exiști?”.

„Nu știe nimeni trupa Alb&Negru. Nu cred că știe nimeni nicio melodie de la Alb&Negru”, a fost replica lui Cristi Mitrea.

Cătălin Măruță a intervenit în discuție pentru a aplana conflictul iscat în emisiunea de la PRO TV. „Stai un pic, să vorbim despre Survivor, Kamara”.

„Ești o tentativă de luptător”

Fostul concurent de la Survivor România 2023 nu s-a mai oprit apoi și a început să-l jignească pe Cristi Mitrea spunându-i că este „o tentativă de luptător”.

„Așa cum ți-am zis ieri, tu n-ai nicio treabă să vorbești despre acest lucru. Tu ești o tentativă de luptător. Nici despre sportul pe care îl practici nu ai cum să vorbești multe. Ai avut 6 victorii și două înfrângeri atât. Nu ți-e rușine? Ai 42 de ani, ești nebun? Ce realizări ai să vorbești tu cu mine? Cătălin, eu sunt pașnic! Sunt pașnic!”.

„Vorbești golănește cu mine și ești atât de agresiv încât uiți că nu avem ce să împărțim”, a continuat Mitrea.

Kamara nu s-a oprit și a început să fie și mai acid: „Tu nu vezi că tremuri? Ai fost victima bullyingului când erai mic, dar acum ești bully șef. N-ai cum să mă ataci pe mine”.

Schimbul de replici dintre cei doi a continuat:

Cristi Mitrea: Dar tu ce faci? Cu ce te ocupi?

Kamara: Cânt!

Cristi Mitrea: Unde cânți, măi băiatule?

Kamara: Cânt peste tot. Poți să te uiți că sunt peste tot, eu am concerte. Sunt artist. Nu te înțeleg. Tu ce faci?

Cristi Mitrea: În ultimii 10 ani, lumea te cunoaște după ce ai participat la emisiuni de genul acesta, că muzică…

„Vrei să monopolizezi doar tu, să vorbești doar tu”

Cătălin Măruță l-a întrerupt pe Kamara și l-a rugat să își schimbe comportamentul: „Kamara, vrei să vorbim despre Survivor? Vrei să monopolizezi doar tu, să vorbești doar tu. Uite, întrebările oamenilor. Oamenii poate nu aveau părerea asta despre tine și te-au văzut certăreț? (…) Doar tu ai dreptate, nimeni nu are dreptate. La Survivor cine a avut dreptate, că doar tu aveai dreptate… Nu acceptai ca cineva să-ți spună părerea lui”.

Kamara susține că el nu a fost fals în competiția din Republica Dominicană. De asemenea, artistul spune că nu l-a scuipat pe DOC la Survivor 2023, așa cum s-a văzut în emisiune, și nici nu a fost violent. „Față de alți oameni, eu sunt real. E firesc să am și reacții care nu sunt pe placul tuturor. Am crezut că atunci când ești real, lumea te va aprecia. Nu l-am scuipat pe DOC. Poate a vrut să spună că am vorbit cu precipitații. Eu nu l-am scuipat. Eu nu am fost violent. Noi am avut și momente foarte frumoase. Eu găteam pentru DOC și pentru Ionuț Iftimoaie”.

