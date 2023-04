Întors din Republica Dominicană pe 14 aprilie, cu doar două zile înainte de Paște, Kamara a avut timp să se întâlnească cu prietenii lui, dar și cu fiul său, Leon, pentru care a luptat la Survivor România 2023. „Am venit fără nimic. Am vrut să vin cu multe scoici. 15 kilograme de scoici am adunat.

Kamara: „Nu m-am luat la trântă cu toți, m-am luat cu cei care nu m-au lăsat în pace nicio secundă”

Gabriela (n.r. – prietena lui) m-a primit la aeroport cu o gașcă de prieteni. I-am scris și inițialele pentru că Gabriela este cea mai bună a prietenă a mea. Normal că erau. Erau mai multe lucruri scrise pe toiag”, a spus Kamara, care a făcut mai multe mărturisiri despre competiția din Republica Dominicană.

„A fost cea mai tare experiență, a fost senzațională. Ce mi-a plăcut a fost că nu mi-am pierdut nicio secundă capacitatea de a crea. Am reușit să fac ceva acolo, să mă bucur de viață. Eu număram secundele din momentul ce soarele atingea marea, erau 160 de secunde.

Oamenii nu pot vedea totul. Îi adormeam cu povești din camp și probabil n-a fost de efect să fie văzute. Nu m-am luat la trântă cu toți, m-am luat cu cei care nu m-au lăsat în pace nicio secundă”, a explicat la PRO TV fostul concurent de la Survivor 2023, conform Fanatik.

Kamara, despre certurile cu DOC la Survivor 2023

Cântărețul nu a ezitat să discute și despre certurile pe care le-a avut cu DOC în emisiune. Și-au adresat multe cuvinte dure, au fost chiar și la un pas de bătaie. Cel mai mult l-a deranjat pe Kamara când DOC l-a pomenit pe Leon, băiatul lui. „Ce ați văzut aici a fost doar un mic episod din ce am pățit cu DOC acolo. Eu de când am ajuns acolo, mi-a zis că nu am voie să vorbesc, că sunt copilul cel nou din curtea școlii. În momentul în care mi s-a spus că DOC are ceva cu mine, am zis să nu pun la suflet. Ce s-a întâmplat a fost că eu nu voiam să vorbesc de Leon.

Cum aș putea să mă folosesc de ceva ce toată lumea știa? Nu am citit comentarii, pentru că nu pot să citesc părerea oamenilor care nu știu ce am trăit acolo.

În 93 de zile cât am stat acolo, un om poate fi și bun, și rău, și deștept, și prost. Nu am fost nici un înger, nici un demon acolo. Eu acum ce voiam să explic, nu că aș avea de ascuns ceva, eu am dat replică după ce am fost presat de mai multă vreme. Nu văd nicio rușine în a fi tată și a lupta pentru copilul tău. Din păcate, chiar am văzut și m-a dezamăgit situația asta. În primii trei ani nu s-a știut. Nu e vina ce comentează un om, doi sau trei care nu știu”, a declarat artistul, care a stârnit la PRO TV comentariile acide ale lui Cristi Mitrea.

Cristi Mitrea, despre Kamara: „Ai fost provocator. Și fizic, și verbal”

„Ai apăsat pedala prea mult. Ai fost provocator. Și fizic, și verbal. Tinzi să te duci spre o chestie care mie nu mi se pare că e ta. Că tu ești artist. Cu toți, tu ai arătat o agresivitate din asta fizică pe care eu nu o înțeleg”, i-a spus Cristi Mitrea lui Kamara, care a răbufnit.

„Nu asta ai făcut și tu cu Kiriță, la Sunt celebru? Nu ai înțeles nimic. Dacă m-ai lăsa să vorbesc. Până acum ai vorbit mai mult decât mine. Ca să se afle lucrurile, trebuie să fiu lăsat să vorbesc. Dacă voiam să fiu agresiv…

Eu am vrut să fiu cât se poate de blând. Se ajunge la un moment dat când nu mai poți să duci. În ziua respectivă am avut o ceartă tocmai cu Bianca, la momentul respectiv era prietenă cu DOC și au făcut gașca aia ca să mă dărâme și mai mult. Cum am spus și ați văzut acolo… Sper să mă înțelegeți ce vreau să spun. Deși colegul vrea să vorbească el mai mult. Deși n-a fost acolo și știe mai multe decât mine. E analist Survivor, fără să fi fost la Survivor”, i-a zis Kamara lui Cristi Mitrea.

Ceartă între Kamara și Cristi Mitrea, la TV

„La subiectul meu tu nu faci parte oricum. Că ești prea mic pentru subiectul ăsta. Am atitudinea asta pentru că nu mă lasă să vorbesc”, i-a răspuns Kamara lui Mitrea.

Și a continuat: „Of, Doamne! Mitrea, dacă mă pornesc pe tine nu știu unde o să termin, jur. Caut să mă calmez, pentru că tu nu ești abilitat să vorbești despre nimic. Aici, cel puțin, nu ai nicio treabă. Crede-mă. Nu vrei tu să te duci mai întâi la Survivor?”.

Nici Cristi Mitrea nu s-a lăsat mai prejos. „Ce răutăcios ești, serios. Tu vorbești de răutate?”, a zis fostul luptător.

„Eu am fost invitat să vorbesc și vorbește Mitrea în locul meu? Pe mine nu mă întreabă. El doar dă niște epitete și caută să mă caracterizeze fără să mă lase să vorbesc. Eu credeam că am fost invitat să pot vorbi. Dar el nu poate să mă lase. Și nu știu din ce postură mă judeci tu pe mine?

Nici ca tată n-ai voie să mă judeci, nici ca nimic. Eu măcar sunt trecut în certificatul copilului meu. Simt nevoia să-i spun. Dacă este nepoliticos și nu știe să lase un om să vorbească când e întrebat, eu pot să-i dau niște răspunsuri atât de dure încât o să vadă cum este”, a mai zis Kamara, care a fost făcut „cerșetor” de Cristi Mitrea.

„Așa pot să-ți zic și eu. De ce nu mergem la muncă și mergem la cerșit în emisiuni din astea? Dacă vrei să facem joaca asta o facem până mâine”, a adăugat Mitrea.

Imediat a intervenit și Cătălin Măruță: „Exact prin modul ăsta de a fi și de a reacționa oamenii te văd agresiv”, a zis prezentatorul, urmat fiind de Kamara.

„Nu sunt deloc agresiv. Am venit cu inima deschisă și mă bruiază acest țânțar. Așa mi-a zis el mie și atunci îi dau replica înapoi”.

