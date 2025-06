Kanye West, cunoscut acum sub numele de Ye, și-a schimbat din nou numele, conform documentelor de afaceri obținute de Page Six. Rapperul, care și-a modificat legal numele în Ye în 2021, apare acum în acte sub numele „Ye Ye”. Această schimbare neașteptată a stârnit curiozitatea fanilor și a industriei muzicale.

Noua identitate a lui Ye

Documentele de afaceri din California, depuse de directorul financiar al lui Ye, Hussain Lalani, listează noul nume „Ye Ye” pentru mai multe companii, inclusiv Yeezy Apparel și Yeezy Record Label, LLC. Anterior, documentele îl menționau ca „Ye West”. Această modificare subtilă, dar semnificativă, reflectă evoluția continuă a identității artistului.

Ye nu a anunțat public această schimbare pe rețelele de socializare. Cu toate acestea, la începutul lunii iunie, el a declarat pe X (fostul Twitter) că va renunța la contul @kanyewest, explicând: „Nu voi mai folosi numele Kanye West, acum sunt Ye”.

Istoria schimbărilor de nume

În 2018, Ye a anunțat pentru prima dată intenția de a-și schimba numele. „Sunt cunoscut ca Kanye West, însă acum sunt Ye”, a scris el pe X. Trei ani mai târziu, în 2021, a depus acte pentru a-și schimba legal numele în Ye, citând „motive personale”.

În martie 2024, șeful de cabinet al lui Ye, Milo Yiannopoulos, a trimis o scrisoare cerând ca artistul să fie numit Ye și nu cu „numele său de sclav”. Scrisoarea, obținută de Page Six, afirma: „Ye este una dintre cele mai recognoscibile persoane din lume, la același nivel cu președinții și papii”.

Schimbarea numelui ridică întrebări despre impactul asupra brandului „Kanye West”, care are o valoare imensă în industria muzicală și a modei. Yiannopoulos a subliniat în scrisoarea sa că decizia nu a fost luată ușor, având în vedere potențialul sacrificiu al valorii asociate cu numele Kanye West.

Această schimbare de nume are și o semnificație culturală profundă. Yiannopoulos a explicat: „El s-a referit de mai multe ori la acesta ca fiind numele său de sclav. Ye este un bărbat de culoare în America care dorește dreptul la autodeterminare deplină, la fel ca toată lumea”.