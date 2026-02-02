Trump a criticat gala și pe prezentatorul Trevor Noah: „Premiile Grammy sunt cele mai proaste”

Într-o postare publicată pe platforma sa, Donald Trump și-a exprimat indignarea față de calitatea spectacolului de la gala Grammy și, în mod special, față de monologul prezentatorului. Acesta l-a comparat pe Trevor Noah cu Jimmy Kimmel, susținând că ambii sunt responsabili pentru audiențele scăzute ale marilor evenimente de premiere.

„Premiile Grammy sunt cele mai proaste, practic imposibil de urmărit! CBS are noroc că nu mai difuzează porcăria asta. Prezentatorul, Trevor Noah, oricine ar fi el, este aproape la fel de prost ca Jimmy Kimmel la Premiile Oscar cu audiență scăzută”, a scris președintele american.

Trump neagă că a fost pe insula lui Jeffrey Epstein

Punctul culminant al reacției sale a vizat afirmația lui Noah conform căreia atât Donald Trump, cât și Bill Clinton ar fi vizitat insula privată a lui Epstein.

„Noah a spus, INCORRECT despre mine, că Donald Trump și Bill Clinton au petrecut timp pe insula lui Epstein. GREȘIT!!! Nu pot vorbi în numele lui Bill, dar eu nu am fost niciodată pe insula lui Epstein și nici măcar în apropiere”, a clarificat Trump. Acesta a subliniat că, până la acest incident, nici măcar instituțiile media pe care le consideră ostile nu l-au acuzat direct de o astfel de vizită.

Trevor Noah prezentând gala Grammy , Foto: Profimedia Images

Amenințări cu acțiuni în instanță: „O să mă distrez puțin cu tine!”

Donald Trump a sugerat că avocații săi vor demara proceduri legale împotriva prezentatorului și a postului de televiziune pentru defăimare. El l-a numit pe Trevor Noah „un ratat total” și l-a avertizat să își verifice informațiile cât mai rapid.

„Se pare că îmi voi trimite avocații să-l dea în judecată pe acest prezentator patetic și lipsit de talent. Pregătește-te, Noah, o să mă distrez puțin cu tine!”, a încheiat Trump mesajul său în stilul caracteristic.

Billie Eilish l-a atacat și ea pe Trump și trupele ICE: „Nimeni nu este ilegal pe un teritoriu furat”

Billie Eilish a marcat gala premiilor Grammy printr-un discurs manifest, după ce a câștigat trofeul pentru „Piesa anului”. Alături de fratele său, Finneas, artista a criticat dur politicile de imigrație ale agenției ICE, declarând că „nimeni nu este ilegal pe un pământ furat” și îndemnând publicul să continue protestele pentru drepturile omului.

Mesajul ei a fost susținut și prin detalii vizuale, vedeta purtând pe covorul roșu o insignă cu sloganul „ICE Out”, alăturându-se astfel altor artiști vocali împotriva măsurilor administrative actuale.

Această poziție radicală nu este o premieră pentru Eilish, care a taxat recent administrația Trump pentru gestionarea drepturilor civile și a crizei climatice. În cadrul unui eveniment dedicat justiției ecologice, ea și-a exprimat îngrijorarea față de direcția în care se îndreaptă țara, denunțând agresiunile împotriva protestatarilor pașnici și transformarea accesului la hrană sau sănătate într-un privilegiu al celor bogați.

Kendrick Lamar a fost marele câștigător al Premiilor Grammy 2026, desfășurate duminică, obținând cinci trofee din cele nouă nominalizări primite, potrivit News.ro. Printre premiile câștigate de artist se numără prestigiosul trofeu pentru Înregistrarea anului, obținut cu piesa „Luther”, o colaborare cu SZA.