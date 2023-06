Pentru o singură seară, universul „Sex and the City” va fi din nou întreg. Variety a anunțat că Kim Cattrall va relua rolul iconic de Samantha Jones în finalul sezonului 2 din „And Just Like That”, continuarea serialului „Sex and the City”.

Dar ea va apărea doar într-o singură scenă. Potrivit unor surse, Kim Cattrall și-a filmat dialogul pe 22 martie la New York, fără să se vadă sau să vorbească cu vedetele serialului, inclusiv Sarah Jessica Parker, sau cu managerul serialului „And Just Like That”, Michael Patrick King.

În scenă, Samantha, care în serial s-a mutat la Londra, va avea o conversație telefonică cu Carrie Bradshaw, personajul interpretat de Sarah Jessica Parker.

Faimoasa creatoare de costume din „Sex and the City”, Patricia Field, care nu a lucrat la „And Just Like That”, a îmbrăcat-o pe Samantha pentru scena ei.

Un reprezentant al lui Cattrall nu a răspuns la solicitarea de a comenta informațiile apărute în presă. Apariția lui Kim Cattrall ca Samantha nu va fi o continuare a personajului deocamdată. Cu toate acestea, revenirea Samanthei, sub orice formă, îi va încânta cu siguranță pe fanii serialului „Sex and the City”, care au cerut cu insistență să o vadă măcar o clipă pe iubita și puternica publicistă care a pus „sexul” în acest serial revoluționar, difuzat pe HBO timp de șase sezoane, din 1998 până în 2004, și care a dus la două filme.

Kim Cattrall a anunțat public în anul 2016 că nu mai joacă rolul Samanthei când a considerat că scenariul pentru un al treilea film propus nu îi face dreptate personajului. „Aș fi preferat ca noi toți să avem parte de un fel de eveniment care să justifice un al treilea film”, a declarat Cattrall pentru Variety în 2022. „Asta nu s-a întâmplat”. Decizia ei de a se îndepărta de Samantha a dus la o ceartă publică cu Sarah Jessica Parker.

În prezent, Kim Cattrall joacă în filmul Lionsgate „About My Father”, alături de Robert De Niro. Urmează să joace rolul unui mogul al machiajului în drama Netflix „Glamorous”, care va avea premiera pe 22 iunie.

Cel de-al doilea sezon al serialului „And Just Like That” va avea premiera tot pe 22 iunie, însă scena în care Kim Cattrall o interpretează pe Samantha va fi difuzată abia în august.

