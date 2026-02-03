Kim Kardashian și Lewis Hamilton au stârnit rumoare în lumea mondenă. Cei doi au avut o întâlnire romantică în Paris pe 2 februarie. O sursă a declarat pentru People că vedeta de 45 de ani și pilotul britanic de Formula 1, în vârstă de 41 de ani, au fost surprinși sosind împreună la un hotel de lux, după ce au călătorit cu un avion privat din Regatul Unit.

O relație care trece dincolo de prietenie

Kardashian și Hamilton se cunosc de mulți ani, dar aceasta este prima dată când sunt asociați romantic. Momentul lor din Paris vine după un weekend petrecut la Estelle Manor, un hotel exclusivist din zona Cotswolds, conform The U.S. Sun.

În trecut, cei doi au fost văzuți împreună la evenimente mondene de prestigiu, cum ar fi premiile GQ Men of the Year din 2014, unde Kim i-a oferit lui Lewis un sărut prietenos pe obraz, și la gala WSJ Magazine Innovator Awards din 2021.

Kim Kardashian, despre iubire și priorități

Kim Kardashian a discutat recent despre viața ei amoroasă pe podcastul surorii sale, „Khloé In Wonder Land”. În conversația lor, Kardashian a dezvăluit calitățile pe care le caută într-un partener: „Valori morale bune, o persoană calmă și de încredere. Să își asume responsabilitatea. Cred că acesta e criteriul meu numărul unu”.

Vedeta a recunoscut că nu a avut o relație în ultimul an, explicând că timpul dedicat celor patru copii ai săi și studiilor nu i-a permis să exploreze opțiuni romantice. „Copiii mei au nevoie de mine. Punându-i la culcare și pregătindu-i pentru școală, nu am avut timp pentru altceva – și sunt împăcată cu asta”.

Cu cine s-au mai iubit cei doi

Viața amoroasă a lui Kim a fost intens mediatizată, mai ales după divorțul de Kanye West, încheiat în 2021. De atunci, vedeta a avut relații cu Pete Davidson și Odell Beckham Jr., ultima încheiată în aprilie 2024.

Hamilton, pe de altă parte, a fost asociat cu vedete precum Rihanna și Shakira – relația cu aceasta din urmă fiind descrisă de surse ca „jucăușă și flirtantă”.

Cu toate acestea, întâlnirea din Paris a adus un nou capitol pentru Kim și Lewis, lăsând loc speculațiilor despre viitorul lor. Alegerea Parisului, un oraș al iubirii, ar putea fi simbolică pentru începutul acestei povești romantice.

