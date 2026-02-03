Kim Kardashian și Lewis Hamilton au stârnit rumoare în lumea mondenă. Cei doi au avut o întâlnire romantică în Paris pe 2 februarie. O sursă a declarat pentru People că vedeta de 45 de ani și pilotul britanic de Formula 1, în vârstă de 41 de ani, au fost surprinși sosind împreună la un hotel de lux, după ce au călătorit cu un avion privat din Regatul Unit.

O relație care trece dincolo de prietenie

Kardashian și Hamilton se cunosc de mulți ani, dar aceasta este prima dată când sunt asociați romantic. Momentul lor din Paris vine după un weekend petrecut la Estelle Manor, un hotel exclusivist din zona Cotswolds, conform The U.S. Sun.

În trecut, cei doi au fost văzuți împreună la evenimente mondene de prestigiu, cum ar fi premiile GQ Men of the Year din 2014, unde Kim i-a oferit lui Lewis un sărut prietenos pe obraz, și la gala WSJ Magazine Innovator Awards din 2021.

Kim Kardashian, despre iubire și priorități

Kim Kardashian a discutat recent despre viața ei amoroasă pe podcastul surorii sale, „Khloé In Wonder Land”. În conversația lor, Kardashian a dezvăluit calitățile pe care le caută într-un partener: „Valori morale bune, o persoană calmă și de încredere. Să își asume responsabilitatea. Cred că acesta e criteriul meu numărul unu”.

Vedeta a recunoscut că nu a avut o relație în ultimul an, explicând că timpul dedicat celor patru copii ai săi și studiilor nu i-a permis să exploreze opțiuni romantice. „Copiii mei au nevoie de mine. Punându-i la culcare și pregătindu-i pentru școală, nu am avut timp pentru altceva – și sunt împăcată cu asta”.

Cu cine s-au mai iubit cei doi

Viața amoroasă a lui Kim a fost intens mediatizată, mai ales după divorțul de Kanye West, încheiat în 2021. De atunci, vedeta a avut relații cu Pete Davidson și Odell Beckham Jr., ultima încheiată în aprilie 2024.

All’S Fair PremiereIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 11

Hamilton, pe de altă parte, a fost asociat cu vedete precum Rihanna și Shakira – relația cu aceasta din urmă fiind descrisă de surse ca „jucăușă și flirtantă”.

Cu toate acestea, întâlnirea din Paris a adus un nou capitol pentru Kim și Lewis, lăsând loc speculațiilor despre viitorul lor. Alegerea Parisului, un oraș al iubirii, ar putea fi simbolică pentru începutul acestei povești romantice.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Surpriză, cine este Corina Tarniță, românca din dosarele Epstein și cum a ajuns în controversatele mail-uri despre care se vorbește acum pe toată planeta. Un detaliu, în mod special, este complet neașteptat
Viva.ro
Surpriză, cine este Corina Tarniță, românca din dosarele Epstein și cum a ajuns în controversatele mail-uri despre care se vorbește acum pe toată planeta. Un detaliu, în mod special, este complet neașteptat
„N-ai fi zis că era deşteptul clasei”. Femeia care i-a fost dirigintă lui Nicușor Dan a povestit detalii neștiute din trecutul Președintelui României. Ce dezvăluiri neașteptate a făcut fosta profesoară
Unica.ro
„N-ai fi zis că era deşteptul clasei”. Femeia care i-a fost dirigintă lui Nicușor Dan a povestit detalii neștiute din trecutul Președintelui României. Ce dezvăluiri neașteptate a făcut fosta profesoară
Cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz! Cele două vedete au fost surprinse petrecând un weekend romantic în Marea Britanie
Elle.ro
Cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz! Cele două vedete au fost surprinse petrecând un weekend romantic în Marea Britanie
gsp
Fostul arbitru din Liga 1 a „zguduit” Bursa de Valori: „Am o avere de 60-80 milioane de euro” » Pregătește o BOMBĂ: „Lucrez la proiect, Hagi CEO!”
GSP.RO
Fostul arbitru din Liga 1 a „zguduit” Bursa de Valori: „Am o avere de 60-80 milioane de euro” » Pregătește o BOMBĂ: „Lucrez la proiect, Hagi CEO!”
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
GSP.RO
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
Parteneri
Sigur o recunoști! La 70 de ani, iubita noastră actriță a înflorit după două lovituri grele: cancer și divorț. A divorțat după ce a aflat că soțul e gay, iar un an mai târziu a făcut cancer
Libertateapentrufemei.ro
Sigur o recunoști! La 70 de ani, iubita noastră actriță a înflorit după două lovituri grele: cancer și divorț. A divorțat după ce a aflat că soțul e gay, iar un an mai târziu a făcut cancer
Ultima oră! Denise Rifai, primele declarații după ce și-a dat demisia de la KANAL D! Ce a dezvăluit, la cald, după 5 ani în trustul Dogan. Nimeni nu se aștepta la așa mutare
Avantaje.ro
Ultima oră! Denise Rifai, primele declarații după ce și-a dat demisia de la KANAL D! Ce a dezvăluit, la cald, după 5 ani în trustul Dogan. Nimeni nu se aștepta la așa mutare
Imagini spectaculoase din vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia
Tvmania.ro
Imagini spectaculoase din vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia

Alte știri

România plătește aproape 7 milioane de dolari către SUA, pentru o datorie veche de 30 de ani
Știri România 12:01
România plătește aproape 7 milioane de dolari către SUA, pentru o datorie veche de 30 de ani
Stomatologia în sistemul de stat în România: 80% dintre români plătesc totul din buzunar. Ce aduce nou programul AP-STOMA
Știri România 11:42
Stomatologia în sistemul de stat în România: 80% dintre români plătesc totul din buzunar. Ce aduce nou programul AP-STOMA
Parteneri
Actor celebru demontează nostalgia comunistă: „Unde dracu era omenia? Toți erau turnători”
Adevarul.ro
Actor celebru demontează nostalgia comunistă: „Unde dracu era omenia? Toți erau turnători”
Chinezii au ocupat un oraş aflat la 30 km de graniţa cu România şi au făcut dezastru. Locuitorii sunt îngroziţi: „E ca şi cum am dormi pe aur şi am muri de cancer”
Fanatik.ro
Chinezii au ocupat un oraş aflat la 30 km de graniţa cu România şi au făcut dezastru. Locuitorii sunt îngroziţi: „E ca şi cum am dormi pe aur şi am muri de cancer”
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Financiarul.ro
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Superliga.ro (P)
Trei lucruri de urmărit în etapa intermediară din Superliga
Trei lucruri de urmărit în etapa intermediară din Superliga
Cu ce rămânem după etapa a 24-a din Superliga
Cu ce rămânem după etapa a 24-a din Superliga
Parteneri
Cel mai bine îmbrăcate vedete la Grammy 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
Elle.ro
Cel mai bine îmbrăcate vedete la Grammy 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
Val de reacții negative în mediul online după podcastul lui Bursucu’, în care a avut-o invitată pe Iuliana Beregoi. Ce a putut să o întrebe prezentatorul pe tânăra artistă
Unica.ro
Val de reacții negative în mediul online după podcastul lui Bursucu’, în care a avut-o invitată pe Iuliana Beregoi. Ce a putut să o întrebe prezentatorul pe tânăra artistă
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze
Viva.ro
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze

Monden

Power Couple România 2026. Lacrimi și suspine pentru prezentatorul Dani Oțil și concurenți. Ce s-a întâmplat în competiție
Stiri Mondene 12:05
Power Couple România 2026. Lacrimi și suspine pentru prezentatorul Dani Oțil și concurenți. Ce s-a întâmplat în competiție
Gina Pistol și-a deschis sufletul în fața Danei Rogoz. Ce a spus vedeta despre fiica ei, Josephine. „Multe lucruri nu-i voi spune. Nu sunt mama perfectă”
Stiri Mondene 12:00
Gina Pistol și-a deschis sufletul în fața Danei Rogoz. Ce a spus vedeta despre fiica ei, Josephine. „Multe lucruri nu-i voi spune. Nu sunt mama perfectă”
Parteneri
Heidi Klum, apariție «aproape goală» la Grammy 2026! Rochia din latex și ținuta ținută în piercinguri care au șocat audiența
TVMania.ro
Heidi Klum, apariție «aproape goală» la Grammy 2026! Rochia din latex și ținuta ținută în piercinguri care au șocat audiența
Elevii unui colegiu din Brașov fac orele de biologie într-o seră. Cum arată sala cu pereţi din sticlă
ObservatorNews.ro
Elevii unui colegiu din Brașov fac orele de biologie într-o seră. Cum arată sala cu pereţi din sticlă
Ultima oră! Știrea momentului în televiziunea de la noi! E transferul anului, mutarea la care nimeni se aștepta! Plecarea vedetei noastre a surprins pe toată lumea, dar stai să vezi cu cine a bătut palma!
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Știrea momentului în televiziunea de la noi! E transferul anului, mutarea la care nimeni se aștepta! Plecarea vedetei noastre a surprins pe toată lumea, dar stai să vezi cu cine a bătut palma!
Parteneri
„Păpușa lui Putin” a revenit, alături de o legendă: „Revenirea ei este o armă împotriva lumii”
GSP.ro
„Păpușa lui Putin” a revenit, alături de o legendă: „Revenirea ei este o armă împotriva lumii”
„Cum să te văd într-o ținută mulată de piele?” » Un nume ȘOC, mailuri cu partenera lui Jeffrey Epstein
GSP.ro
„Cum să te văd într-o ținută mulată de piele?” » Un nume ȘOC, mailuri cu partenera lui Jeffrey Epstein
Parteneri
Cifrele nu mint! Cât este, de fapt, indemnizația pentru copiii cu handicap mediu / Ministrul Muncii: Trebuie să o mărim
Mediafax.ro
Cifrele nu mint! Cât este, de fapt, indemnizația pentru copiii cu handicap mediu / Ministrul Muncii: Trebuie să o mărim
Primele dezvăluiri făcute de criminalul de 13 ani în cazul uciderii lui Mario: „Mă teroriza”
StirileKanalD.ro
Primele dezvăluiri făcute de criminalul de 13 ani în cazul uciderii lui Mario: „Mă teroriza”
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
Wowbiz.ro
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
„O să mai omor o dată” Minorul de 13 ani a promis o nouă crimă?! Diana Șoșoacă a făcut dezvăluiri șocante: „Trebuie preîntâmpinat un alt omor”
Wowbiz.ro
„O să mai omor o dată” Minorul de 13 ani a promis o nouă crimă?! Diana Șoșoacă a făcut dezvăluiri șocante: „Trebuie preîntâmpinat un alt omor”
Doliu în SRI. A murit un fost șef din Serviciul Român de Informații. Va fi înmormântat cu onoruri militare
Redactia.ro
Doliu în SRI. A murit un fost șef din Serviciul Român de Informații. Va fi înmormântat cu onoruri militare
„Copilei îi mai bătea o ţâră inima” Filmul tragediei din Sibiu, unde o soră și un frate au sfârșit după ce au căzut în pârâul înghețat. Cei doi copii nu au mai avut nici o șansă
KanalD.ro
„Copilei îi mai bătea o ţâră inima” Filmul tragediei din Sibiu, unde o soră și un frate au sfârșit după ce au căzut în pârâul înghețat. Cei doi copii nu au mai avut nici o șansă

Politic

Ilie Bolojan rămâne tot mai singur în PNL. A fost contestat în ședința de la Vila Lac de încă un prim-vicepreședinte și a fost blocat la votul pentru șefii de filiale. Și George Tuță s-a implicat
Politică 02 feb.
Ilie Bolojan rămâne tot mai singur în PNL. A fost contestat în ședința de la Vila Lac de încă un prim-vicepreședinte și a fost blocat la votul pentru șefii de filiale. Și George Tuță s-a implicat
Al doilea mesaj dur al lui Rareș Bogdan pentru Ilie Bolojan în 2026, chiar înaintea ședinței decisive a PNL de la Vila Lac
Politică 02 feb.
Al doilea mesaj dur al lui Rareș Bogdan pentru Ilie Bolojan în 2026, chiar înaintea ședinței decisive a PNL de la Vila Lac
Parteneri
EXCLUSIV | „Lovitura” Dedeman de la Iași: frații Pavăl cumpără 12 hectare chiar lângă Mall Moldova. Tranzacția ar depăși 12 milioane de euro
ZiaruldeIasi.ro
EXCLUSIV | „Lovitura” Dedeman de la Iași: frații Pavăl cumpără 12 hectare chiar lângă Mall Moldova. Tranzacția ar depăși 12 milioane de euro
Orașul istoric al României în care se face un stadion de top. Investiția e de peste 50.000.000 de euro
Fanatik.ro
Orașul istoric al României în care se face un stadion de top. Investiția e de peste 50.000.000 de euro
Sfârșitul parentingului blând? Ce este FAFO, stilul care ia amploare online
Spotmedia.ro
Sfârșitul parentingului blând? Ce este FAFO, stilul care ia amploare online