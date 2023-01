Kylie Jenner, apariție surprinzătoare la Săptămâna Modei de la Paris. Vedeta a purtat pe umeri un cap de leu

Kylie Jenner a defilat plină de încredere cu un cap de leu pe umeri. Întreaga prezentare de modă a adus în atenția publicului ținute complet atipice. Capul de leu a fost făcut cu multă atenție de către creatorii de modă. Kylie a purtat o rochie neagră, mulată pe corp, iar pe umăr a tronat un cap de leu. Ținuta acesteia a atras atenția tuturor.

Jenner nu a fost singura care a defilat cu un cap de animal pe umeri. Naomi Campbell a fost văzută purtând capul unui lup negru. Jenner a fost cea care a făcut debutul spectacolului cu ținuta sa. Diva a purtat o rochie neagră la care a accesorizat o poșetă și o pereche de cercei din aur, potrivit catine.ro.

Cine este Kylie Jenner

Ea este cunoscută pentru apariția în reality-show-ul „Keeping Up With The Kardashians” începând din 2007 până în prezent și pentru celebrul brand de cosmetice „Kylie Cosmetics”.

În 2007, împreună cu părinții ei și cu surorile Kourtney, Kim, Khloe, Kendall și fratele ei Rob, au creat emisiunea „Keeping Up With The Kardashians” care le-a adus acestora un mare succes, făcându-i cea mai cunoscută familie din Statele Unite.

Recomandări INVESTIGAȚIE. Cum se scumpește RCA. Publicăm documente confidențiale din Consiliul ASF

Pe lângă emisiunea pe care o are cu familia ei, Jenner a participat și în alte emisiuni cum ar fi „Kourtney and Kim Take Miami”, „Khloé & Lamar”, „Kourtney and Kim Take New York”, and „Kourtney and Khloé Take The Hamptons” etc.

foto: Profimedia

GSP.RO Un austriac, care a locuit în România, a dezvăluit ce i-a spus soția despre țara noastră: "Mi-a spus că niciodată nu s-a..."

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Ce studii are, de fapt, Ştefan Bănică Jr! Îţi vei schimba părerea despre el imediat. Puţini ştiu acest detaliu

Viva.ro Îți mai amintești de ea? Este o actriță iubită de români. Au apărut cele mai noi imagini cu ea la 67 de ani și fanilor nu le-a venit să creadă cum arată

Observatornews.ro O româncă prezintă casa de 5.000 de euro pe care a luat-o în Ungaria. Are utilităţile trase şi 4.000 mp de teren

Știrileprotv.ro Un aisberg uriaş, de peste 15 ori mai mare decât Parisul, s-a desprins de banchiză în Antarctica

FANATIK.RO Ce au descoperit legiștii la autopsia Anei Oros, femeia ucisă de câini pe un câmp din București

Orangesport.ro Ce se întâmplă în camerele de la etaj la palatul lui Becali. Dragomir, şocat când a descoperit: ”Dacă mint cu ceva, să-mi faceţi ce vreţi”

HOROSCOP Horoscop 24 ianuarie 2023. Capricornii poate că nu vor reuși să afle toate secretele fericirii astăzi, dar au șansa de a descoperi unul, dacă vor

PUBLICITATE Veste bună pentru viitoarele mămici! Unde pot face teste genetice neinvazive, cu rezultat rapid