Andreas, fiul Deei și al lui Dinu Maxer, a fost admis la clasa de Arhitectură a Colegiului Tehnic „I.N. Socolescu” din București. Dinu Maxer și-a felicitat fiul pentru rezultatele obținute fără meditații.

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Andreas, fiul Deei și al lui Dinu Maxer, a fost admis la liceul dorit

Rezultatele repartizării computerizate la liceu au adus motive de bucurie pentru numeroși elevi și familiile lor. Printre cei care au sărbătorit reușita se numără și Andreas, fiul Deei și al lui Dinu Maxer. Adolescentul a fost admis la clasa de Arhitectură a Colegiului Tehnic „I.N. Socolescu” din București, profil pentru care susținuse anterior probe de aptitudini.

Dinu Maxer a făcut publică vestea printr-un mesaj postat pe rețelele de socializare, în care și-a felicitat fiul pentru rezultatele obținute. Artistul a precizat că Andreas a fost admis după ce a obținut nota 9,5 la proba de creativitate și nota 10 la design, fără să urmeze meditații.

„Mândru de tine și uimit de talentul tău! Creativitate la arhitectură – 9,5 și la design – 10, fără meditații!!! ADMIS la clasa de arhitectură de la Liceul Socolescu din București! Sper să-ți găsești în acest talent noul tău drum în artă!”, a scris Dinu Maxer.

Deea Maxer anunțase încă de la probele de aptitudini

Și Deea Maxer a împărtășit bucuria cu urmăritorii săi încă din momentul în care Andreas a fost declarat admis la probele de aptitudini pentru profilul Arhitectură.

După afișarea rezultatelor repartizării computerizate, aceasta a revenit cu un nou mesaj dedicat fiului său. „S-au afișat rezultatele! Andreas a fost admis la Arhitectură, la Colegiul Tehnic I.N. Socolescu! Felicitări, mami, sunt foarte mândră de tine! Succes tuturor viitorilor liceeni”, a transmis Deea Maxer.

Dinu și Deea Maxer își susțin împreună copiii

Deși nu mai formează un cuplu, Dinu și Deea Maxer continuă să fie implicați în viața celor doi copii ai lor, Andreas și Maysa. Cei doi părinți au demonstrat și de această dată că sunt alături de fiul lor într-un moment important, felicitându-l public pentru rezultatele obținute și pentru admiterea la liceul pe care și l-a dorit.

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