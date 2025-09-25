La doar câteva luni de la despărțire, Elena Vîșcu a dezvăluit că ea și Alesia, fiica pe care o are cu artistul, s-au mutat în Republica Moldova. Însă ele vin destul de des în România!

Spre exemplu, în această vară, fosta soție a lui CRBL și Alesia au fost în vacanță în țara noastră, iar printre locurile vizitate s-au aflat Delta Dunării și Orheiul Vechi.

„Eu am proiecte aici, am proiecte acolo. Am o echipă extraordinară cu care lucrez. Dacă am proiect în România, vin aici. Dacă am ceva în Chișinău, plec acolo. Mi-e foarte bine așa. Sunt doar 450 de kilometri.

Merg cu mașina, pentru că fără mașină în București nu poți. În momentul de față, nici în Chișinău nu mai poți fără mașină dacă vrei să rezolvi cât mai multe lucruri. Adică dacă vrei să te duci și să stai într-un loc, fără mașină e ok. Dar dacă vrei să muncești, îți trebuie mașină peste tot”, a spus Elena Vîșcu, în exclusivitate pentru Libertatea.

Dacă la Chișinău locuiește în casa părinților ei, în momentul în care se află în România, fosta soție a lui CRBL stă în casele prietenelor ei. Iar acestea își doresc de fiecare dată să o găzduiască o perioadă cât mai lungă.

„În București, când vin, am prietene și se bat să stau la ele: «Acum vii la mine!», «La mine de ce n-ai venit?». Îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat niște oameni lângă mine, prieteni, și sunt recunoscătoare. Și eu cred că oamenii sunt buni, sunt geniali, doar că…”, a mai afirmat Elena Vîșcu, în exclusivitate pentru Libertatea.