Echipa Faimoșilor a avut așteptări mari de la jocul pentru imunitate, iar faptul că au pierdut i-a marcat profund. Gabi Tamaș a susținut că Larisa Uță nu procedează corect atunci când pierde un punct, iar energia ei negativă este resimțită de toată echipa.

„Intrăm pe traseu și ne supărăm. Nu se face așa ceva! Pe Larisa Uță nu o înțeleg. Îi cade cerul în cap când pierde un punct. Energia ei negativă se duce și spre noi. Nu înțeleg. E mai bună decât multe de acolo, dar ea, îi cade cerul în cap când pierde un punct”, a spus Gabi Tamaș.

„Nu am făcut nimic. Am pierdut, și am tăcut. Știu, da, i-am deranjat pe toți că tac. Așa mă manifest eu când pierd. Îmi pare rău că i-am deranjat, îmi pare rău că așa simte Gabi, nu am vrut, nu am avut nicio intenție, pur și simplu. Nu am nimic cu nimeni, nu îmi place să pierd. (…) Nu îmi doresc sub nicio formă să îi dezechilibrez sau să le fac rău”, a spus Larisa Uță cu ochii în lacrimi.

Gabi Tamaș a avut parte de o noapte grea, iar din cauza ploii nu s-a putut odihni. „M-am trezit extraordinar! Am dormit foarte puțin. A plouat și mi-am schimbat patul și m-a plouat. M-am dat lângă coechipieri, m-am dus înapoi, m-a plouat bine, dar tot cu zâmbetul pe buze m-am trezit. M-am trezit, m-am dus în pădure să tai niște lemne ca să avem pentru mâncare, să avem pentru diseară când venim după joc”, a spus Gabi Tamaș la testimonial.

