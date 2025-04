Celebrul serial, care este difuzat în prezent de marți până joi, de la ora 20.30, se va vedea mai mult începând cu luna mai. Mai exact, Las Fierbinți va fi difuzat și în fiecare luni, începând cu data de 12 mai 2025! Astfel, publicul va avea o porție și mai mare de comedie, cu patru episoade pe săptămână, difuzate de luni până joi, de la ora 20.30.

Din 12 mai 2025, Las Fierbinți se vede și lunea, de la ora 20.30

Însă până pe 12 mai 2025, când serialul Las Fierbinți va ajunge în casele românilor de patru ori pe săptămână, fanii au făcut cunoștință, în cel mai recent episod, cu cea mai nouă idee de afacere marca Ardiles, care, ca de obicei, a stârnit hohote de râs, suspiciuni și o mulțime de încurcături.

Totul a început când Dorel și Giani, curioși nevoie mare, au alergat într-un suflet până în curtea lui Ardiles, convinși că urmează să pună mâna pe o oportunitate de nerefuzat. „Haide, vitejii mei! Haide, bă, să vă explic, să facem bani odată”, le strigă Ardiles, în stilul său inconfundabil.

În fața celor doi, pe masă, trona o „mașinărie” misterioasă, despre care Ardiles susținea că o să-i facă bogați peste noapte. „Ce am eu aicea, pe masă? Vă dau trei încercări? Oricum, dacă vă dau și 15, tot nu ghiciți! Asta de pe masa de aicea este o mașinărie cu care eu o să mă umplu de bani, și voi pe lângă mine”, le-a spus el cu entuziasm.

Cei doi prieteni sunt complet nedumeriți când aud adevărul: „Aicea avem o mașinărie de impermeabilizat încălțămintea! Hai că v-am spart capul, a?”, continuă Ardiles, mândru de descoperirea sa.

Giani și Dorel asistă la demonstrații și, deși nu înțeleg mare lucru, sunt recrutați rapid ca agenți de vânzări. Planul pare simplu: „Fiecare operațiune de impermeabilizare costă 20 lei. La cinci impermeabilizări aveți 20 de lei”, explică Ardiles.

Însă entuziasmul începe să scadă când Giani analizează rapid efortul implicat: „Da, mă, e cam multă muncă pentru 20 de lei, mă”. Dar Ardiles are contraargumentul pregătit: „E multă muncă, da e și mulți oameni în sat. Nu are o pereche, are cinci-șase. Și dacă faci o aritmetică simplă, iese mulți bani”.

Totul se năruie atunci când apar primii clienți nemulțumiți, care dau buzna în curtea lui Ardiles, revoltați că procesul de impermeabilizare le-a distrus pantofii. „I-a distrus definitiv, deci a intrat la apă, s-a făcut două măsuri mai mici. Nici la porci, când strâng, nu mai pot să-i port”, spune unul dintre săteni, vizibil iritat.

Și, în cele din urmă, adevărul iese la iveală: „Ăsta e aparatul, mă? Coșul de gunoi! Aparatul magic al lui Ardiles e coșul de gunoi”.

Serialul e lider de audiență

Serialul de comedie a fost lider incontestabil de audiență, săptămâna aceasta. În medie, Las Fierbinți a înregistrat 8,1 puncte de audiență și 27,6 % cotă de piață, în rândul publicului național, cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, din categoriile ESOMAR ABCD. În timp ce postul de televiziune clasat pe locul secund a avut, în medie, 4,4 puncte de audiență și 15% cotă de piață.

La nivel național, aproape 1,6 milioane de români au urmărit serialul săptămâna aceasta.

