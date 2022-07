„Nu am reusit sa dorm mai deloc asta noapte, dar este in regula. Sunt ani de cand nu mai asteptări, ani de când nu am mai legat o noapte de somn.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Ce vreau să spun este că dacă te raportezi corect la venirea pe lume a copiilor, nu ți se pare complicat. Nu este tot timpul ușor, dar cu siguranță este și frumos.

Asadar, hai să găsim și ceva bun în tot acest scenariu, în toată oboseala acumulată, în toată hărmălaia din jur, în toate clipele când simțim că ne pierdem rabdarea și nu ne mai regăsim pe nicăieri.

Spre exemplu, Lara zâmbește ștrengărește în colțul gurii, complice asa, dupa fiecare alaptat. Și uite așa as sta treaza o viată, doar ca să mă bucur de zambetul ei! La voi cum este?, a scris Laura Cosoi pe contul personal de Facebook.

GSP.RO Un italian mutat în România, șocat de ce a trăit la Vatra Dornei. Ce a văzut: „Singurele clipe frumoase au fost când stăteam în cameră”

Playtech.ro PRINSĂ în pădure cu AMANTUL! O celebră PREZENTATOARE de la noi și-a spulberat căsnicia și...

Observatornews.ro Câţi bani vor primi românii care se înrolează voluntar în Armată, după patru luni de pregătire militară

HOROSCOP Horoscop 14 iulie 2022. Leii ar putea avea o reacție de respingere a unui efort pe care și l-au asumat, știu că trebuie să-l facă

Știrileprotv.ro „Monstrul” uriaș scos din ocean de câțiva pescari. Conform mitologiei, ar putea urma un dezastru în zonă. VIDEO

Orangesport.ro EXCLUSIV | Alexandra Becali, cea mai tare lovitură din viaţa ei: ”Este unicat în România”. VIDEO | Imagini în premieră

PUBLICITATE Beneficiile pentru sănătate ale consumului de ton

PUBLICITATE Ce aflăm din 'profilul de țară 2021' despre stilul de viață al românilor