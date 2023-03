În anul 2006, Laura Cosoi avea doar 24 de ani și poza pentru Playboy, revista destinată bărbaților. Actrița a renunțat la haine și a pozat nud. Acum, 17 ani mai târziu și mamă a trei fetițe superbe, Laura Cosoi nu regretă nicio secundă decizia pe care a luat-o la vremea respectivă. Ba chiar vedeta are de gând să înrămeze coperta respectivă.

„Sunt foarte mândră, nu ai înțeles. Sunt atât de mândră că acum intenționez să înrămez toate coperțile pe care le-am făcut, inclusiv cea despre care vorbești tu.

Nu e un subiect tabu pentru mine, eu mi-am dorit foarte mult acel pictorial, a ieșit foarte bine, sunt foarte mândră de ce-am făcut, n-aș da timpul înapoi să schimb absolut nimic.

Nu am niciun fel de regret. Și acum, nu știu dacă le-aș repeta, că nu mai e momentul. Dar în viață e fain să faci lucruri pe care să ți le asumi, să ai încredere în tine, să îți dea încredere dacă nu ai. Și sunt OK, deci nu cred că am vreun regret. Nu mă jenez absolut deloc”, a declarat Laura Cosoi pentru CANCAN.

„Feminitatea trebuie să fie un exemplu pentru fetele mele”

Rita, Vera și Lara sunt cele trei fetițe ale fostei actrițe din serialul „La Bloc”. Laura Cosoi vrea să își învețe fetele să își pună femininitatea în evidență și speră că acestea o vor privi pe ea la fel cum și ea o privea pe mama ei.

„Vor alege, cu siguranță, ce li se potrivește. Însă feminitatea trebuie să fie un exemplu pentru ele, să te vadă, așa cum eu o urmăream pe mama mea în ritualul de înfrumusețare pe care îl făcea acasă.

Așa mi-aș dori să mă vadă și ele pe mine, cum o vedeam eu pe mama, să poată să se raporteze la naturalețe, la firesc, la sport, la o energie bună. În rest oricum vor face ce vor vrea ele, adică nu poți să controlezi.”

„O familie unită bate anturajul”

Întrebată dacă nu cumva se teme că la un moment dat le scăpa din mână pe fetele sale, Laura Cosoi a răspuns:

„Ba da, dar cred că trebuie să te raportezi corect la toate schimbările astea. Și consider că o familie foarte unită, mă refer aici nu doar ca părinți în raport cu cei mici, ci și ca femeie-bărbat, cuplu, cred că bate orice anturaj. Adică o familie unită bate anturajul. Dacă vor simți să facă ceva, se vor întoarce apoi acasă.”

Actrița își dorește să aibă o relație solidă cu cele trei fetițe și relația lor să se bazeze pe foartă multă încredere. Tatăl lor, Cosmin Curticăpean, are un rol foarte important în creșterea micuțelor și se implică, atunci când vine vorba despre educația lor, la fel de mult precum soția sa.

Laura Cosoi este considerată de mulți o mamă eroină, pentru că reușește să aibă grijă foarte bine de trei copii de vârstă apropiată. Actrița a învățat pe parcurs nevoile fiecărui copil în parte.

„Nu e ca și cum îți dau acum ție trei copii, de vârste diferite, să te ocupi de ei. A fost o pregătire, sarcină, naștere, alăptat, te obișnuiești cu nesomnul, încă din sarcină, adică nu e chiar așa că te ia prin surprindere”, a mai declarat vedeta pentru sursa mai sus menționată.

