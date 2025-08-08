„Azi sărbătorim 10 ani de la nunta noastră, sau, cum se spune simbolic, aniversăm “Nunta de aluminiu”. Au fost 10 ani cu de toate, dar rodul iubirii noastre – cele patru minuni – sunt, cu adevărat, cununa noastră!

La mulți ani nouă, iubitule! Să rămânem împreună, în iubire, înțelegere, bunătate, empatie și răbdare, ca și până acum, la bine și la greu!”, a scris Laura Cosoi în dreptul imaginilor de pe contul de socializare.

Recent, Laura a transmis un mesaj pe contul de Instagram, unde a împărtășit cu internauții experiența ei de mamă cu patru copii.

„A fi mamă e o călătorie fără hartă clară. Uneori drumul e lin, alteori plin de suișuri și coborâșuri. Zilele sunt presărate cu lucruri mici care, adunate, pot consuma toată energia: scutece schimbate în grabă, lacrimi de alinat, mâncare aruncată pe jos, nopți nedormite. Din afară pare simplu. Sau ușor. Dar nu e întotdeauna așa. Și totuși, chiar și când par mulți copii, parcă niciodată nu sunt „prea mulți”. Pentru că inimii nu-i lipsește locul sau puterea de a-i cuprinde pe toți.

De undeva, primim putere să ne strângem la loc gândurile răvășite, să ne găsim răbdarea, să ne reculegem și să înțelegem sensul suprem al iubirii. Să creștem odată cu ei. Să ne facem mai buni. Pentru toate mamele care știu ce înseamnă oboseala aceea dulce-amară, vă trimit gând bun: nu sunteți singure”, a scris Laura Cosoi pe Instagram.

