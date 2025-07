Laura Cosoi și familia ei au plecat în vacanță cu rulota și a făcut declarații despre cum a fost prima noapte de dormit în natură.

Laura Cosoi se află acum în zona stațiunii Voineasa, un loc care îi amintește de copilărie. „Primele două nopți cu autorulota le-am petrecut în zona Voineasa, undeva lângă fosta stațiune abandonată.

Pe vremuri veneam aici cu părinții în cantonamente și îmi amintesc cum, în fiecare zi, stăteam cu nasul lipit de vitrina unei mercerii, urmărind cu privirea parfumul Jubileu.

Din păcate, aproape nimic din ce îmi aminteam despre Voineasa nu mai există azi, dar locul pe care l-am găsit în pădure, lângă un pârâu, a fost alegerea perfectă. În prima seară v-am povestit deja că am avut și un musafir – noroc că eram deja pregătiți de somn și, în două mișcări, am sărit direct în patul autorulotei.

O să încerc să vă povestesc în zilele următoare câte puțin despre cum a fost această vacanță cu autorulota pentru noi: pe unde am campat, cum ne-am gospodărit, ce am vizitat și ce bunătăți am gătit”, a declarat Laura Cosoi pe rețelele de socializare.

„Cum au fost primele două nopți cu rulota și ce surpriză am avut în prima seară. Asta după ce, pe drum, am zărit doi șerpi de un metru, cam așa, fiecare”, a mai declarat vedeta.