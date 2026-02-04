Zeci de locuitori ai orașului Salcea au obținut autorizație pentru a protesta în fața primăriei, între orele 15:30 și 18:30. Supărați că primarul nu a venit să discute cu ei, oamenii au intrat peste edil. Localnicii spun că nu fac față taxelor și impozitelor majorate.

Un bărbat a ajuns până lângă edil și i-a reproșat că nu știe ce înseamnă să muncești: (…)Tu crezi că ești deștept, dar ești prost. Arată mânuța asta de domnișoară la oameni. Măi omule, uite eu mână muncită. Tu ce ai făcut în viața asta? Răspunde”, i-a spus bărbatul.

Oamenii spun că s-au revoltat împotriva a trei hotărâri de Consiliu, dar cea mai importantă este cea privitoare la mărirea de taxe și impozite. „Domnul primar nu știu ce lege a urmat, cine l-a învățat, cine l-a sfătuit, dar plătim impozite și taxe peste 300% față de ceea ce am plătit anul trecut”, a spus unul dintre localnici.

Totodată, localnicii nemulțumiți afirmă că nu își permit să plătească astfel de dări, pentru că au salarii mici, iar unii nu au unde să muncească.

„Dar dumnealui nu ține cont de nimic, dumnealui vrea doar să plătim. Dacă până acum plăteam 100 de lei, acum plătim 300-350 de lei. Nu se mai poate așa. Pensiile sunt înghețate, salariile sunt înghețate, inflația a crescut, de unde să plătim?”, a spus un localnic.

În luna ianuarie, localnicii au protestat după ce au primit facturile la salubrizare. Atunci, Primăria a scăzut taxa, dar s-au mărit impozitele pe proprietăți.

Majoritatea românilor cred că impozitele pe proprietate din România sunt mai mari decât în alte state ale Uniunii Europene, deși datele oficiale arată contrariul. Concluzia reiese din BAROMETRUL Informat.ro, realizat de INSCOP Research, ediția februarie 2026.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE