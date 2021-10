Laura Giurcanu a fost înșelată de logodnic. „A fost în public, oamenii au și văzut treaba asta, așa am aflat”

Laura Giurcanu a povestit pe larg, pe Instagram, că fostul logodnic nici măcar nu s-a obosit să se ascundă că o înșală, ci a lăsat totul la vedere.

În timp ce ea se afla în camera de hotel, iubitul ei o înșela la nici 10 metri de ea. Conform wowbiz.ro, o fotografie cu acesta alături de o altă domnișoară a început să devină virală pe internet. Respectiva poză a ajuns și în mâinile Laurei Giurcanu.

„Relația mea cu fostul meu prieten avea dificultățile ei și multe goluri, pe care noi n-am știut să le umplem și să manageriem diferențele dintre noi. Dar aceasta relație care ajunsese să fie toxică și aparent greu de gestionat…de acolo s-a ajuns la înșelat și a fost cel mai urât tip de înșelat, a fost în public și ăsta e singurul motiv pentru care aș adresa asta vreodată.

Oameni au și văzut treaba asta, așa am și aflat. Am văzut o poză explicită, o poză care mi-a frânt inima, care circulă liberă pe internet și va rămâne. Voiam eu sa vorbesc despre sta înainte de a devenit un subiect de bârfă. Nu spun că am fost perfectă sau că relația noastră a fost perfect, dar cum aleg unii oameni să încheie niște lucruri e o oglindă directă către sufletul lor.”, a povestit pe Instagram influencerul.

„Sunt super recunoscătoare pentru multe chestii pe care le-am trăit în relația asta, inclusiv despre cele rele. Felul în care s-a terminat a fost pentru mine neașteptat, greu, sfâșietor, inimaginabil de dureros și mi-a frânt inima. E foarte ok să vorbesc despre asta. Am făcut multe greșeli, m-am comportat super nepotrivit în multe momente și am înțeles foarte multe lucruri despre mine și voi înțelege multe.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Dar cum s-a încheiat totul nu are nicio legătură cu mine. Indiferent că un bărbat e exasperat și nu-și mai suportă iubita… te desparți, îți iei la revedere și faci ce vrei după. Când zic că te desparți, te desparți ca și celălalt să știe că te-ai despărțit.

Eu eram în orașul în care s-a întâmplat chestia asta. Eu venisem să suțin ce se întampla acolo pentru el. Eram în camera de hotel în momentul în care chestia aia se întâmpla la 10 metri de mine. Asta a făcut cu totul mult mai dureros. La ce s-a ajuns e o mizerie din care nu meritam să fac parte și iata-mă fix în mijlocul ei”, a mai adăugat Laura Giurcanu în mediul online.

Laura Giurcanu e fotomodel, a pozat în multe reviste, printre care și Elle România. Tânăra e și influencer, pe Instagram are aproape un milion de urmăritori.

Citeşte şi:

FILMĂRI DE LA MEDICI. 23 de paturi de la terapia intensivă a Spitalului Foișor stau goale

Lecția singurei comune cu zero cazuri COVID de la începutul pandemiei

Răspunsul ANRE către un client care s-a plâns că furnizorul de energie i-a dublat tarifele fixe: dacă a fost notificat, totul e legal

PARTENERI - GSP.RO EXCLUSIV Ion Țiriac, propunerea DECENIULUI pentru Iohannis: „Mâine dimineață dau 30 de milioane de euro!”

Playtech.ro Diana Șoșoacă, reacție HALUCINANTĂ despre liderul protestelor care s-a infectat cu covid. Ireal ce a spus senatoarea

Observatornews.ro EXCLUSIV | Interviu cu pacientul COVID care a trecut în câteva zile de la "Nu purtaţi mască!" la "Vaccinaţi-vă, dragii mei!"

HOROSCOP Horoscop 7 octombrie 2021. Scorpionii trebuie să dea dovadă de flexibilitate și să respecte limitele bunului simț

Știrileprotv.ro „Căsătoriți pe nevăzute”. Miresei i s-a făcut rău după ceremonie: „Sunt debusolată”

Telekomsport ŞOC în cazul care a cutremurat ţara! Nu a murit! Văzută în altă ţară:“Erau ochii ei, sunt sigur de ce am văzut”

PUBLICITATE Tratează imperfecțiunile pielii cu UFO2! Rezultate în 2 MINUTE!