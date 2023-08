Filmările deja s-au încheiat, cele 9 echipe au revenit în România, iar Laura Giurcanu recunoaște că a avut parte de cea mai tare experiență. În cadrul unui interviu, Laura Giurcanu a vorbit despre cum a schimbat-o experiența America Express.

„A fost superb, foarte intens și aici la festival sunt numai steaguri și îmi dă un vibe așa. De când am intrat, am văzut atâtea steaguri și am atins unul, că nu aveam cum să nu, a fost superb, a fost experiența vieții mele, abia aștept să vedeți. Am plecat destul de înțeleaptă de acasă, dar îmi place cum m-am întors.

Mi-a plăcut foarte mult acolo, mi-a plăcut foarte mult cu Sânziana acolo și a fost superb, a fost ca nimic altceva din viața mea. Vreau (n.r. – vacanță) și ar trebui să merg pe o barcă, la un moment dat, în Italia, dar prin toamnă”, a spus Laura Giurcanu, la Antena Stars.

Ce spunea Laura înainte de a pleca la America Express

„Eu văd America Express ca pe experiența despre care povestești inclusiv la 10 sau 20 de ani după ce ai trăit-o, într-o seară de vară, la masă cu niște străini pe care tocmai ce i-ai cunoscut, în vacanța ta cu familia. E experiența care te pune față-n față cu tine, cu toate trăirile tale, te vezi clar cu calități și defecte, în cea mai onestă formă a ta. Îmi place aventura, îmi place să ies din zona de confort, îmi place să explorez locuri și lucruri noi, de asta consider că mi se potrivește mănușă această emisiune.

Recomandări VIDEO | Sora Elena de la Ierihon, cel mai vechi oraș din lume, unde vin să se roage români de peste tot: „Se plâng pentru fiii lor, droguri, jocuri de noroc…”

Cred că așteptările legate de emisiune nu țin de ce vine din exterior, sunt mai mult legate de mine, să fac față tuturor provocărilor, să mă adaptez situațiilor și să mă bucur la maximum de ce tot ce vine spre mine. Laura e partenerul în care am mare încredere, fiecare vine în completarea a ce îi lipsește celeilalte și abia așteptăm să trăim împreună probabil cea mai nebună experiență a vieții noastre”, a spus Sânziana Negru înainte de a pleca la America Express.

