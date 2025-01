Laura Vicol, fostă șefă a Comisiei Juridice a Camerei Deputaților, a răspuns, în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”, zvonurilor apărute în urmă cu aproape două decenii despre o presupusă relație cu Leo de la Strehaia. Subiectul, care a făcut valuri în presa tabloidă în 2007, a fost readus în discuție, iar avocata a negat vehement orice implicare romantică cu acesta.

Invitată la Kanal D, Laura Vicol a fost întrebată direct: „De ce nu a rezistat idila cu Leo de la Strehaia?” Răspunsul său a fost prompt și tranșant: „Acum dumneavoastră glumiți?” Când moderatoarea a explicat că întrebarea are la bază informații apărute în presă, Laura Vicol a respins categoric speculațiile, precizând că singura lor interacțiune a avut loc la o nuntă, unde Leo de la Strehaia i-a dedicat o melodie.

Aceasta a explicat că toate declarațiile lui Leo de la Strehaia, precum cele legate de o presupusă relație sau de gesturi grandioase precum oferirea a 1.001 trandafiri sau achitarea sumei de 28.000 de euro pentru o manea dedicată ei, sunt pure invenții.

Laura Vicol, declarații despre idila cu Leo de la Strehaia

Speculațiile despre o relație între cei doi au apărut inițial în 2007, după ce Leo de la Strehaia a susținut că ar fi petrecut o săptămână alături de Laura Vicol la hotelul Burj Al Arab, din Dubai, și că ar avea o relație serioasă cu aceasta. Tot atunci, acesta a afirmat că ar fi plătit lui Adrian Minune 28.000 de euro pentru maneaua „Laura, ești viața mea, fără tine nu pot sta”.

„Nu am avut niciodată o idilă cu domnul respectiv. Eu sunt o persoană a contrastelor, ziua mă duc la operă și seara, câteodată, ascult manele. Am fost la un eveniment, la o nuntă, în 2004, invitată, unde era și acest domn, care, într-adevăr, mi-a făcut o dedicație. Nici pomeneală de relație, idilă sau așa ceva! Am o poză cu dânsul și cu Adrian Minune, pe care îl cunosc din 1999 și pe care îl ascult cu foarte multă plăcere, deseori.

După 20 de ani de la acea poză mă trezesc cu articol în ziar cu idila cu Leo de la Strehaia. Ferească Dumnezeu, doamna Rifai!(…) Îmi asum ce am făcut în viață și îmi asum relațiile pe care le-am avut. Să știți că de-a lungul tinereții mele am primit foarte multe flori, n-aș fi avut nicio problemă în a recunoaște că am avut ceva cu o anumită persoană, atâta vreme cât eu eram singură.(…) Nu am avut nicio idilă niciodată cu acest domn și nu am primit nici TIR-uri de flori de la dânsul”, a explicat invitata lui Denise Rifai, în emisiunea „40 de întrebări”, de la Kanal D.

Laura Vicol a încercat să își apere imaginea în instanță, dar a pierdut procesul

În anii următori, Laura Vicol a încercat să își apere imaginea în instanță. A dat în judecată jurnaliștii Ovidiu Albu și Grigore Cartianu pentru articolele publicate pe această temă, cerând despăgubiri morale de câte 190.000 de lei. Totuși, magistrații au decis că articolele prezentau informații bazate pe fapte reale și nu constituiau o atingere adusă vieții private.

„Respinge ca neîntemeiată cererea de chemare în judecată, formulată de reclamanta Vicol-Ciorbă Laura Cătălina, în contradictoriu cu pârâţii Albu Ovidiu şi Cartianu Grigore Cristian. Respinge ca neîntemeiată cererea reclamantei privind cheltuielile de judecată. Obligă reclamanta la plata în favoarea pârâtului Albu Ovidiu a sumei de 5.000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată constând în onorariu de avocat. Cu drept de apel, în termen de 30 zile de la comunicare”, s-a arătat în decizia luată de Judecătoria Sectorului 5.

Laura Vicol a mers mai departe cu procesul și, la Tribunalul București, a mai primit o veste proastă: „Respinge apelul ca neîntemeiat. Obligă apelanta la plata către intimatul Albu Ovidiu a sumei de 4.760 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând onorariu avocat. Cu recurs în termen de 30 de zile de la comunicare”.

Mai mult, în timpul procesului, s-a menționat că Laura Vicol ar fi fost văzută alături de Leo de la Strehaia la evenimente publice în perioada în care presa tabloidă relata despre presupusa lor relație. Decizia magistraților a fost definitivă, iar avocata a pierdut procesul. „Respinge recursul, ca nefondat. Obligă recurenta la plata către intimatul Albu Ovidiu a sumei de 4760 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. Definitivă”.

