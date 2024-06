Vineri, 21 iunie, a avut loc o nouă înfățișare în procesul de divorț dintre Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan. S-a judecat apelul pe care l-a făcut impresara, care a cerut ca actuala parteneră a lui Laurențiu Reghecampf, Corina Caciuc, să fie chemată ca martor.

La judecătorie și-a făcut apariție doar Laurențiu Reghecampf, Anamaria Prodan a lipsit, ea se află în America împreună cu Ronald Gavril, actualul ei iubit. În timp ce în diferite interviuri, vedeta a susținut cu tărie că își dorește să încheie scandalul cu Reghe, el dă vina pe ea că încă nu au divorțat.

Laurențiu Reghecampf: „Ea a făcut apel, dacă voia, eram divorțați deja”

„În primul rând este doar un divorț și am impresia că sunt cumva legat, ținut cu forța în această căsnicie, sper ca astăzi să se termine, pentru că este momentul. Anamaria are o relație cu cineva, eu am o relație cu cineva. Este momentul ca fiecare dintre noi doi să meargă pe drumul lui.

Nu neapărat pentru cei doi băieți și pentru copii este important să se termine cu acest scandal. Eu am câștigat primul proces, iar cea care a făcut apelul a fost Anamaria. Ea a făcut apel, dacă voia, eram divorțați deja”, a spus Laurențiu Reghecampf, la Antena Stars.

Totodată, antrenorul e deranjat că Anamaria Prodan vrea să îi păstreze numele după divorț. „Nu mă interesează ce afirmă Anamaria Prodan. O cheamă Reghecampf sau Prodan?! Nu sunt de acord. Denigrează foarte mult numele Reghecampf, nu îl folosește și nici nu o ajută cu nimic. Una dintre cererile ei este să-și păstreze numele, lucru care mă deranjează. Când îl folosește, îl folosește ca să-l denigreze. (…)

Apelul a fost făcut de Anamaria și ea nu s-a prezentat. Consider că e doar un motiv de a prelungi acest divorț și de a nu-mi da dreptul să fiu liber. Așa cum o cunoașteți pe Ana, credeți că pot să vorbesc cu ea? Ceea ce afirmă domnia-sa, Anamaria, nu este în conformitate cu ceea ce face”, a mai spus Laurențiu Reghecampf.

„Următorul termen s-a stabilit în data de 9 octombrie 2024”

La judecătorie, Anamaria Prodan a fost reprezentată de avocatul ei, care a anunțat că un nou termen al divorțului va avea loc în luna octombrie a acestui an. „La termenul din 21.06.2024 s-a pus în discuție solicitarea scrisă a doamnei Corina Caciuc să nu mai fie audiată ca martor, invocând faptul că este în relație de dușmănie cu doamna Reghecampf Anamaria.

În susținerea cererii, doamna Caciuc Corina a recunoscut că era în relație de adulter cu domnul Reghecampf Laurențiu înainte ca acesta să inițieze acțiunea de divorț în instanță. Mai mult de atât, doamna Caciuc Corina a atașat și dovada unor sesizări judiciare, inclusiv un demers penal, ca să susțină relațiile tensionate între ea și doamna Reghecampf Anamaria.

Față de aceste aspecte, Tribunalul Ilfov a apreciat că ar fi mai utilă schimbarea martorului din persoana Corinei Caciuc cu un alt martor. Următorul termen în prezenta cauză s-a stabilit în data de 9 octombrie 2024, când se vor administra alte probe!”, a declarat avocatul Oleg Burlacu, pentru Click!, la ieșirea din sala de judecată.

