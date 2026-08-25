Decizia este motivată de costurile tot mai mari ale componentelor, pe fondul constrângerilor de producție a memoriei și a semiconductorilor, spune analistul Mark Gurman de la Bloomberg. Aceste probleme din lanțul global de aprovizionare au dus la creșterea semnificativă a costurilor de fabricație în industria telefoanelor mobile.

Ajustări similare cu ce vedem la Samsung și Google

Creșterea preconizată vine după ajustările de preț făcute anterior pentru alte categorii de produse Apple, cum ar fi Mac-urile și iPad-urile, care au înregistrat o majorare medie de 23%. În sectorul premium, Apple urmărește atent strategiile concurenților precum Samsung și Google, care au introdus recent creșteri de aproximativ 100 de euro pentru cele mai noi modele flagship.

Acest precedent pare să stabilească o normă în industrie pe care Apple o va urma. Dacă Apple va aplica o ajustare similară, modelul de bază iPhone 18 Pro ar putea avea un preț de pornire de 1.439 de euro în Europa, față de 1.339 de euro la generația anterioară, iPhone 17 Pro.

Asta ar reprezenta o creștere de aproximativ 9% pentru configurațiile premium de bază în Uniunea Europeană. Totuși, o majorare de 100 de euro este considerată moderată în contextul deficitului sever de memorie, conform stării actuale a industriei.

Apple va absorbi o parte din prețurile crescute ale componentelor

Apple intenționează să absoarbă o parte din costurile de producție crescute, în loc să le transfere integral către consumatori, în concordanță cu declarațiile anterioare ale companiei, care avertizează asupra marjelor de profit mai mici în acest trimestru fiscal.

Strategia de menținere a ajustării sub pragul de 100 de euro permite Apple să rămână competitivă față de device-urile rivale. În plus, compania încearcă să reducă impactul asupra consumatorilor prin instrumente de finanțare, precum Programul de Upgrade Apple și acordurile extinse de finanțare cu operatorii de telefonie mobilă.

Acestea permit împărțirea costurilor în rate lunare. Detalii oficiale despre prețuri și disponibilitate vor fi confirmate în cadrul evenimentelor de lansare ale Apple.

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