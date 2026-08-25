Linie de protecție de un kilometru și veghe pe timpul nopții

Intervenția terestră a solicitat un efort fizic și tehnic considerabil din cauza suprafeței extinse și a condițiilor dificile din teren. Pentru a proteja zonele neafectate și a opri avansul rapid al incendiului, echipajele operative au realizat o linie de furtun pe o lungime de aproximativ 1.000 de metri. Această barieră tehnică a permis acțiunea directă asupra focarelor și crearea unui cordon de siguranță esențial.

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Misiunea nu s-a oprit odată cu lăsarea întunericului. Pe parcursul nopții, pompierii au rămas la datorie în zona situată la sud de localitatea Grebenat. Echipele au desfășurat acțiuni de supraveghere, verificare și lichidare a focarelor reziduale, eliminând riscul de reaprindere sub acțiunea vântului.

Vizită oficială pe teren și apreciere pentru solidaritatea europeană

Efortul salvatorilor români a fost evaluat direct în zona de intervenție de o delegație oficială. La fața locului s-au deplasat Silvia Davidoiu, ambasadorul României în Serbia, Ivica Dacić, viceprim-ministru și ministru al Afacerilor Interne al Republicii Serbia, și Andreas von Beckerath, ambasadorul Uniunii Europene în Serbia.

Oficialii au discutat despre desfășurarea operativă a misiunii și au evidențiat rolul esențial al cooperării internaționale în situații de urgență. Misiunea echipajelor românești rămâne activă, efectivele fiind pregătite să intervină în continuare pentru asigurarea protecției comunităților afectate.

În urmă cu patru zile, un nor uriaș de fum și un miros înțepător de ars au acoperit Timișoara și mai multe localități învecinate, creând panică în rândul populației și un val de apeluri la numărul unic de urgență 112.

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