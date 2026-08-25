Cum reușesc cele două femei să economisească 900 de euro

Charlie și Sophia își organizează fiecare cheltuială. În vârstă de 26 și 24 de ani, cele două prietene au adoptat acest stil de viață încă de când s-au mutat în Londra. Având în vedere că nu își permiteau tot ce își doreau, acestea au început să facă economii și să profite de fiecare reducere.

Acum, cu ajutorul aplicațiilor de reduceri și diferite coduri sau cupoane promoționale, reușesc să economisească lunar sume impresionante. Tinerele nu plătesc niciodată prețul întreg pentru nimic, relatează Mirror.

„Avem un catalog de aplicații și site-uri pe care le verificăm înainte să facem orice plan. Ne ia doar 15 minute dimineața să ne organizăm, dar economiile sunt semnificative”, explică Charlie, designer grafic.

Femeile primesc reduceri la cafele în funcție de pașii parcurși

Una dintre promoțiile de care se bucură cele două prietene este la cafele. Acestea folosesc o aplicație prin care reușesc să aibă reduceri la cafele și băuturi în funcție de numărul de pași parcurși.

Mai mult decât atât, dacă ating o anumită limită de efort sau număr de pași, acestea pot beneficia inclusiv de cafele gratuite. Astfel combină utilul cu plăcutul și nu plătesc aproape niciodată pentru cafea.

„Ne place să ieșim la restaurant sau să bem cafea, iar aplicațiile sunt cel mai bun mod de a economisi la aceste cheltuieli mari”, adaugă Sophia, potrivit sursei citate mai sus.

Cum obțin reduceri la energie și la transport

Cele două folosesc un furnizor de energie care oferă recompense precum bilete de cinema la preț redus, plimbări cu biciclete electrice și cafele gratuite pentru plata facturilor.

„Practic, plătim oricum facturile, dar primim beneficii suplimentare”, spune Charlie. În plus, cu ajutorul cardului Gold Amex, câștigă puncte pentru fiecare liră cheltuită, pe care le pot transforma ulterior în bilete de avion.

Tinerele nu plătesc prețul întreg nici pentru alimente

Cumpărăturile alimentare sunt și ele o oportunitate de economisire. Cele două preferă Sainsburys, unde câștigă patru puncte Amex pentru fiecare liră cheltuită, comparativ cu un punct la alte supermarketuri. Lidl Plus este o altă alegere frecventă, iar ofertele Ocado de 25% reducere sunt mereu pe lista lor.

Sophia este, de asemenea, adepta verificării promoțiilor primite pe e-mail de la restaurante. Recent, ea a beneficiat de un voucher de 17 euro și de o reducere de 50% la ramen, plătind „practic nimic”.

Tinerele nu fac economie dintr-un motiv anume, ci pentru libertatea de a se putea bucura de viață. Ele mărturisesc că reușesc astfel să aibă parte de un venit extra pe care să îl redirecționeze pentru pasiuni, diferite activități sau călătorii.

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