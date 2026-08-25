Ea cântăreață, iar el bucătar și parte a echipei „Neatza cu Răzvan & Dani”, Adda și Cătălin Rizea au fost plecați recent în vacanță în Grecia, iar alături de ei au fost și părinții lor. Mai puțin tatăl vedetei TV, care a decedat în urmă cu doar câțiva ani.

Odată întoarsă din concediu, cântăreața a dezvăluit că a decis să se mute în Grecia împreună cu familia ei, însă acest pas nu va fi făcut prea curând.

„Am fost în Grecia și, sincer, tot îl bat pe Cătă la cap de ceva timp să ne mutăm acolo. A fost foarte frumos, da! Eu vreau să mă mut acolo. La un moment dat să îmi iau o casă acolo… Am fost cu părinții, mama lui Cătă și părinții mei. Prima vacanță a lor. Noi ne-am dorit foarte mult să ne ducem părinții în Grecia, pentru că ei nu au mai fost niciodată. A fost o vacanță cumva în familie, dar mai mult pentru ei. Să se bucure, să vadă și ei tot. Și ne-am încărcat bateriile.

A fost foarte frumos și, sincer, aș mai fi stat. Pentru că a fost o vacanță în care ne-am plimbat, am mâncat, ne-am relaxat și am dormit foarte bine. Adică a fost fix ce aveam noi nevoie. Și mai ales că i-am văzut și pe ei fericiți. Ne-am încărcat cu bucuria lor”, a spus Adda pentru Cancan.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 21

Întrebată dacă va pleca acum din România, celebra artistă a afirmat că nu este momentul potrivit: „Încă nu, că trebuie să mai muncim, să terminăm casa unde stăm acum. Dar avem asta în plan. Să stau câteva luni pe an acolo, da. Mai devreme sau mai târziu, se va întâmpla, că-mi doresc prea mult. Și, la un moment dat, cu siguranță mă voi retrage acolo”.

Adda a vorbit și despre lucrările de la casă, dezvăluind că își dorește să aibă în curte atât o piscină, cât și un mic teren de fotbal.

„Păi curtea din spate. Pentru că la noi este terenul terasat, cumva. Așa este forma. Și e mai greu puțin de făcut decât un teren drept. Și vrem să avem o curte mai specială. O combinație între Sicilia cu Grecia, ca să zic așa. O să-i facem și lui Alex un miniteren de fotbal. Vrem să facem și un foișor în care să gătim, în care să facem și muzică… Adică o să fie ceva special! Și o zonă de relaxare. Și, la un moment dat, vrem să facem și o piscinică”, a încheiat fosta concurentă de la Power Couple România 2026.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE