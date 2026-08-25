Claudiu Năsui a acceptat deja propunerea premierului Vasile Tofan

„Pentru funcția de ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării îl vom propune pe Claudiu Năsui. Claudiu vine cu o combinație rară de pregătire economică solidă, experiență în sectorul privat, experiență politică și implicare directă în realizarea reformelor guvernamentale” a scris Vasile Tofan într-un mesaj pe Facebook, urmat de o descriere a studiilor și experienței politice a politicianului român.

„Avem nevoie de acest tip de energie la Ministerul Economiei” subliniază Vasile Tofan. „Prioritățile lui vor fi debirocratizarea aparatului de stat, rezolvarea problemelor companiilor de stat, reducerea cheltuielilor bugetare și eliminarea obstacolelor care stau în calea întreprinderilor mici și mijlocii. Vrem ca Ministerul Economiei să devină unul dintre principalele motoare ale reformei statului și ale creșterii economice.

Am spus la învestirea Guvernului că programul nostru are economia în centru și că vom veni cu schimbări în echipă atunci când acestea vor fi necesare. Prin aceste două numiri, vrem să accelerăm reformele, să facem statul mai eficient și să oferim economiei, inclusiv sectorului agricol, mai mult spațiu pentru creștere” se arată în mesajul premierului Republicii Moldova.

Claudiu Năsui a primit cetățenia Republicii Moldova în această dimineață

Claudiu Năsui a primit cetățenia Republicii Moldova chiar în această dimineață, printr-un decret prezidențial semnat de Maia Sandu.

Decretul prezidențial prin care Claudiu Năsui a primit cetățenia Republicii Moldova, în această dimineață.

La scurt timp după postarea premierului Vasile Tofan, Claudiu Năsui a reacționat tot printr-un mesaj public, postat pe Facebook, în care a anunțat că acceptă preluarea portofoliului de ministru al Economiei.

„Am acceptat să preiau portofoliul de ministru al Economiei în Guvernul Republicii Moldova. Istoria ne-a arătat în repetate rânduri că, acolo unde au predominat respectul pentru proprietatea privată și ideile libertății economice, oamenii au prosperat. Am intrat în politică acum aproape 10 ani pentru a promova aceste principii ale liberalismului, care au scos din sărăcie mai mulți oameni decât orice alte politici din lume.

Am rezonat puternic cu viziunea domnului Vasile Tofan, noul premier al Republicii Moldova, pentru această țară: ca Republica Moldova să devină cea mai primitoare țară pentru antreprenori. El înțelege că statul nu rezolvă problemele economice, în cel mai bun caz, doar le administrează, iar de cele mai multe ori, le agravează atunci când intervine în economie. Bogăția și prosperitatea, înainte de a putea fi redistribuite de stat, trebuie mai întâi produse, iar premisele necesare pentru aceasta sunt tocmai valorile pieței libere, care au funcționat oriunde au fost aplicate.”

Va renunța la mandatul de deputat în Parlamentul României

Claudiu Năsui va renunța la mandatul de deputat în Parlamentul României pentru a prelua postul de ministru în Republica Moldova. „Am ales să răspund invitației domnului Tofan de a mă alătura Guvernului Republicii Moldova, chiar dacă acest pas presupune să renunț la mandatul de deputat în Parlamentul României și să-mi dedic experiența unui nou efort reformator, menit să ducă la capăt procesul de liberalizare și privatizare început după căderea comunismului.

Premierul Tofan are misiunea grea, dar onorantă, de a-și conduce țara în direcția potrivită: cea a libertății și a apropierii de România și de Europa. Sunt fericit să-mi asum aceeași misiune, cu optimism, entuziasm și cu încrederea că o economie moldovenească mai prosperă înseamnă și o economie românească mai prosperă, în parcursul nostru comun european.”

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