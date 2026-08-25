La nivel național, valoarea medie a unui credit de nevoi personale accesat prin intermediul Imobiliare.ro Finance a crescut cu 5% în semestrul I față de același interval al anului trecut, ajungând la un pas de pragul de 16.500 de euro.

Creșterea este determinată în principal de numărul mai mare de finanțări, plus 20% față de anul trecut. În același timp, valoarea medie a creditului crește, dar într-un ritm mai lent decât prețurile, sumele pe care oamenii le pot accesa fiind limitate de nivelul veniturilor și de capacitatea de rambursare. Creditele de consum acoperă cheltuieli concrete, de la achiziția unei mașini și renovarea locuinței până la finanțarea unui concediu, însă pe fondul presiunii asupra veniturilor reale, gospodăriile își reorientează bugetele către bunuri și servicii esențiale și aleg mai atent proiectele pentru care se împrumută”, a declarat Dan Niculae, CEO Imobiliare.ro Finance.

Acestea sunt folosite pentru a acoperi cheltuieli diverse, de la achiziția unei mașini, la finanțarea călătoriilor sau la plata lucrărilor pentru modernizarea locuinței. 

Cele mai mari credite de nevoi personale sunt accesate de bucureșteni

Bucureștenii accesează cele mai mari credite de nevoi personale. Valoarea medie a unui astfel de împrumut a ajuns, în prima jumătate a acestui an, în Capitală la aproape 18.600 de euro. Discutăm despre o sumă cu 7% mai mare față de cea intermediată de brokerii rețelei în semestrul I 2025.

Timișul, la un pas de București. Valoarea medie a creditului, în scădere în Constanța

Credite de nevoi personale de peste 17.000 de euro au fost luate și de timișeni, și de constănțeni. În județul Timiș s-a înregistrat, în plus, cea mai mare creștere într-un an a valorii unui împrumut de acest tip. Conform biroului local Imobiliare.ro Finance, discutăm despre un avans cu 18%, mult peste ritmul de creștere înregistrat în alte județe din țară, precum Brașov sau Iași. În județul din sud-estul țării s-a putut observa, în schimb, în același interval, o scădere ușoară a sumei medii solicitate, cu 3%.

Clujul și Brașovul urmează în clasamentul național

Valoarea medie a unui credit de nevoi personale a ajuns în prima jumătate a acestui an, după un avans cu 9%, la 16.816 euro în Cluj. Sume apropiate au fost accesate și de către brașoveni (16.579 de euro). La nivelul județului Brașov s-a înregistrat însă un ritm anual lent de creștere.

Cele mai mici împrumuturi, în Iași

Cele mai mici împrumuturi sunt accesate de ieșeni. Discutăm, în medie, de aproape 13.000 de euro, conform datelor Imobiliare.ro Finance. Și la nivelul județului din Moldova s-a putut observa în 2026 o tendință de creștere a sumelor solicitate pentru nevoi personale. Avansul raportat la activitatea din prima jumătate a anului trecut a fost de 5%.

Inflația pune presiune pe creditare și consum

Economia românească traversează o perioadă marcată de inflație ridicată și o cerere internă mai slabă. Inflația anuală a ajuns la 10,42% în iunie, iar consumul gospodăriilor a scăzut cu 1% în termeni reali în primul trimestru. Și creditarea arată semne de temperare. Volumul brut al creditelor noi de consum a crescut cu 4% în primul semestru, însă include și refinanțările. În aprilie și mai, după eliminarea renegocierilor, creditele noi de consum au fost cu aproximativ 14% mai mici decât în aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor BNR.

În acest context, Imobiliare.ro Finance a intermediat în primul semestru cu 20% mai multe credite de consum decât anul trecut, iar volumul total al finanțărilor a crescut cu 25%. Valoarea medie a creditului a ajuns la aproape 16.500 de euro, cu 5% mai mult în termeni nominali. Avansul fiind sub rata inflației, valoarea medie a finanțării a scăzut în termeni reali. Evoluția companiei vine astfel în principal din numărul mai mare de credite intermediate, într-o perioadă în care bugetele gospodăriilor sunt în continuare sub presiune.

Cum poți accesa un credit de nevoi personale

Există o serie de criterii de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinești, dacă vrei să accesezi un credit de nevoi personale. Un astfel de împrumut este acordat, în general, persoanelor peste 18-24 ani, în funcție de bancă. Vârsta maximă până la care poți lua un credit de nevoi personale poate să ajungă chiar și până la 75 de ani. Cel puțin 3-6 luni de vechime la actualul angajator pentru veniturile din salariu și, în unele cazuri, continuitatea în câmpul muncii de minimum 12 luni sunt alte aspecte luate în considerare pentru aprobarea împrumutului.

Gradul maxim de îndatorare acceptat este de 40% din venitul net lunar, iar cu un istoric bun de creditare, fără restanțe la alte împrumuturi anterioare, poți să-ți crești șansele de aprobare pentru noul împrumut.

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