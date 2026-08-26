După ce s-a trezit din anestezie și a fost transferată în salon, Laurette a transmis un mesaj direct de pe patul de spital.

În ciuda momentelor dificile prin care trece, vedeta a ținut să își exprime recunoștința față de echipa medicală care s-a ocupat de procedură și care o monitorizează în perioada postoperatorie.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

De asemenea, Laurette a mărturisit că sprijinul divin și mesajele de încurajare primite de la fani sunt principalele resurse care îi dau putere să depășească această etapă.

Laurette: „Cred că voi ajunge cu bine la capătul acestui drum”

„Mulțumesc din suflet domnului Doctor Sebastian Vâlcea pentru tot efortul, implicarea și răbdarea din procesul meu de recuperare. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că mă ține strâns de mână și mă însoțește până la biruință. Cred că voi ajunge cu bine la capătul acestui drum și voi putea să-I slăvesc numele și să spun tuturor cât de mare este dragostea Lui față de mine”, a fost mesajul plin de emoție transmis de vedetă.

De mai bine de un an, vedeta se luptă cu probleme grave de sănătate la piciorul stâng, apărute după ce o substanță injectată în trecut a început să migreze și a provocat o infecție puternică.

Luni a ajuns din nou la spital, iar ieri a suferit o nouă inervenție chirurgicală. Mesajul transmis după ieșirea din sala de operație arată că procedura s-a desfășurat fără complicații, iar starea sa este stabilă.

Laurette le-a mulțumit celor care s-au rugat pentru ea și au menținut o stare de spirit optimistă, arătându-se încrezătoare în ceea ce privește refacerea sa.

„Am ieșit din operație. Vă mulțumesc din inimă pentru toate rugăciunile, gândurile bune și pentru că sunteți alături de mine. Încă puțin… și vindecarea este aproape. Cu Dumnezeu înainte! Doamne, ajută!”, a adăugat Laurette.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE