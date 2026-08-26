Consiliile locale vor trebui să adopte, în termen de maximum 12 luni de la intrarea în vigoare a noului Cod al Urbanismului, hotărâri privind delimitarea zonelor cu emisii zero și a zonelor cu emisii scăzute. Codul a fost promulgat la începutul lunii august, publicat în Monitorul Oficial pe 10 august și a intrat în vigoare pe 25 august.

În 2023, Parlamentul a adoptat un proiect de lege care prevedea ca, în cel mult doi ani, Bucureștiul și alte 12 mari aglomerări urbane din țară, printre care Brașov, Cluj-Napoca, Constanța, Craiova, Iași, Ploiești și Timișoara, să stabilească zone cu nivel scăzut de emisii, în care să fie instituite restricții și/sau taxarea accesului autovehiculelor.

În 2024, Ministerul Dezvoltării, condus atunci de liberalul Adrian Veștea, pregătise hotărârea pentru punerea în aplicare a zonelor cu emisii reduse în marile orașe. Premierul Marcel Ciolacu s-a opus însă vehement discutării proiectului în Guvern, argumentând că acesta nu fusese dezbătut public și nu fusese convenit în coaliția de guvernare.

Bucureștiul pregătește deja un plan pentru interzicerea celor mai poluante autovehicule, fiind vizate mașinile vechi și cele diesel. În Capitală ar urma astfel să fie stabilită o zonă cu emisii reduse (LEZ).

Noul Cod al Urbanismului prevede că, până la actualizarea planurilor urbanistice generale cu delimitarea zonelor în care sunt introduse măsuri pentru creșterea calității aerului în centrele urbane, consiliile locale vor adopta, în maximum 12 luni, delimitarea zonelor cu emisii zero și a zonelor cu emisii scăzute, pe baza propunerilor compartimentelor de specialitate în urbanism și mediu.

Conform noului Cod, zonele cu emisii zero sau scăzute sunt cele în care sunt introduse restricții de acces pentru vehiculele cu emisii de dioxid de carbon. PUG-urile vor trebui să includă obligatoriu reglementări privind aceste zone, precum și măsuri pentru creșterea calității aerului în centrele urbane.

Primăria Capitalei pregătește, în colaborare cu BERD, proiectarea, promovarea și punerea în aplicare, pe durata a circa doi ani, a unei zone cu emisii reduse în întreaga zonă metropolitană. Planul prevede restricționarea treptată a accesului celor mai poluante vehicule, în funcție de tipul de combustibil și vechimea acestora, cu restricții mai stricte și accelerate pentru vehiculele diesel și cele mai vechi. Proiectul are un cost estimat de 15 milioane de euro, finanțat prin PNRR și printr-un împrumut InvestEU.

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