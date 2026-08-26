Funcția, denumită Motion Assist, este disponibilă pe Android 17 și a început să fie implementată treptat, începând cu unele modele Pixel, scriu cei de la The Verge. Tehnologia din spatele acestei funcții este susținută de știință, vizând problema răului de mișcare cauzat de folosirea unui ecran static în timp ce urechea internă percepe mișcările vehiculului.

Punctele de pe ecran te ajută să nu-ți fie rău

Motion Assist utilizează accelerometrul și giroscopul dispozitivului pentru a plasa puncte mobile pe marginea ecranului. Aceste puncte se deplasează în sincronizare cu mișcarea mașinii: la un viraj spre dreapta, punctele se mișcă spre stânga; când mașina frânează, punctele glisează înainte.

Funcționalitatea este similară cu Motion Cues de la Apple, introdusă în 2024, iar eficiența sa este deja recunoscută. Un utilizator a declarat că „Tehnologia chiar funcționează. Ca pasionat de vanlife, lucrez adesea de pe MacBook și iPhone în timp ce sunt în mașină. Dar fără funcția anti-greață, nu aș putea să suport”.

Cum activezi funcția Motion Assist

Google oferă opțiuni pentru ajustarea opacității punctelor și alegerea formei și culorii acestora. Funcția poate fi activată automat la detectarea unui vehicul în mișcare sau manual, printr-un buton din Quick Settings.

Momentan, funcția Motion Assist nu este disponibilă pe două dintre modele Pixel testate. Totuși, dacă ai noroc, o poți găsi în Google Settings, sub secțiunea „Profilul Dumneavoastră” și „Toate Serviciile”.

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