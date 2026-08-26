Storcătorul de fructe Victronic costă 29,75 lei

Produsul care iese în evidență în noul catalog Kaufland este un storcător de fructe Victronic. Prețul obișnuit indicat în ofertă este de 119 lei, iar reducerea aplicată este de 75%. Astfel, aparatul poate fi cumpărat cu 29,75 lei. Diferența este de 89,25 lei față de prețul anterior.

Sursă foto: Captură foto Catalog Kaufland 26 august și 1 septembrie 2026

Oferta a fost remarcată și de Gadget.ro în selecția săptămânală a celor mai interesante dispozitive din catalogul retailerului. Publicația consideră prețul neobișnuit de mic și estimează că stocurile s-ar putea epuiza rapid.

Din catalogul Kaufland reiese că storcătorul Victronic are o putere de 400 W și un recipient cu o capacitate de aproximativ 0,6 litri. Este un storcător electric destinat preparării sucului proaspăt din fructe, iar imaginea din catalog arată un aparat compact, cu recipient transparent pentru colectarea sucului și selector de funcționare amplasat frontal. Reducerea este una dintre cele mai mari ale săptămânii.

Oferta este valabilă între 26 august și 1 septembrie

Catalogul pentru perioada 26 august – 1 septembrie include mai multe produse electronice și electrocasnice. Pe lângă storcătorul Victronic, o friteuză cu aer cald Tefal, cu o capacitate de 4,2 l se vinde la doar 199,55 lei, având o reducere de 50%, iar un televizor smart KIVI cu diagonala de 80 cm și rezoluție Full HD, la doar 699 lei.

Oferta săptămânii conține și un set Canyon format din tastatură, mouse și mousepad, care se vinde cu 79,99 lei, și o baterie externă Tronic de 10.000 mAh la 44,99 lei.

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