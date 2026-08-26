Viața în doi nu aduce mereu zâmbete și armonie, momente frumoase și clipe de neuitat. Uneori vine la pachet cu mici conflicte, semne de întrebare și trăiri pe care ai vrea să le ștergi cât mai rapid din memorie. Însă pentru a merge mai departe și a face planuri pe termen lung, ai nevoie de siguranță și gândul că totul va funcționa conform așteptărilor. Iar pentru a le obține există cel mai dur test al relațiilor – Insula Iubirii. Sezonul MAXIM se vede la Antena 1 și pe AntenaPLAY, din 4 septembrie.

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Cel de-al treilea cuplu din acest an este format din Nattasha Black și Laurențiu Bălăucă (Lorenzo). Cei doi sunt stabiliți în Marea Britanie, au 31 de ani și sunt într-o relație de un an și șapte luni. Acum au simțit că e o momentul perfect să se testeze și să realizeze dacă sunt pregătiți de un posibil nou pas împreună.

Spre surprinderea multor persoane, ea are o meserie atipică, este dominatoare, în timp ce el este excavatorist și creator de conținut, fiind cunoscut de pe TikTok, acolo unde a reușit să aibă mai multe materiale virale.

De la momentul în care au decis să aibă o relație, cei doi au petrecut constant timp împreună și acum, pentru 21 de zile, vor să vadă cum arată distanța și cum se simt atunci când nu-și pot vorbi, la fiecare pas. Oare depărtarea își va spune cuvântul sau doar le va accentua dorul și dorința de revedere?

Nattasha este în zodia Gemeni, în timp ce Lorenzo este Vărsător. Mai multe detalii despre ce au spus astrele, vom descoperi curând. Iar din 4 septembrie, vom afla, cum se scrie povestea unui cuplu în care partenerii vor doar să fie siguri de cât sunt de sudați!

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