Puțini știu însă că, dincolo de succesul de pe micul ecran, Ceren Karakoc ascunde o poveste de viață sfâșietoare, marcată de pierderea timpurie a mamei sale, o traumă care i-a definit destinul.

Era încă elevă în școala primară când mama sa a fost diagnosticată cu o tumoră și a început un tratament dificil, care presupunea drumuri la Ankara o dată la două săptămâni. În tot acest timp, tatăl actriței a fost cel care avea grijă de ea și de fratele ei mai mare. Le pregătea mesele, se ocupa de educația lor și încerca, zi de zi, să umple golul lăsat de absența mamei. De la el a învățat unele dintre cele mai importante lecții de viață și tot lui îi încredința toate temerile și durerile sale.

Ceren Karakoc a reușit să transforme drama personală în forța cu care o interpretează pe Nursema. Ea reușește să redea în mod autentic fragilitatea, suferința și, în același timp, curajul unei femei care refuză să renunțe, învață să își găsească vocea și luptă pentru propriul destin.

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Originară din Canakkale, Ceren Karakoc a descoperit pasiunea pentru actorie din fragedă pruncie. Deși mama ei credea că învață pentru teste, ea ascundea romane și piese de teatru printre caiete și visa la scena de teatru. A urmat Facultatea de Actorie la Universitatea Canakkale Onsekiz Mart, iar primul mare pas în carieră l-a făcut la Ankara, unde a fost distribuită în serialul „Iartă-mă” (Beni Affet), difuzat la Kanal D2.

Rolul Nursema reprezintă punctul de cotitură al carierei sale. Personajul care luptă împotriva prejudecăților și își găsește propria voce a transformat-o într-una dintre cele mai apreciate actrițe ale noii generații din Turcia.

Ceren Karakoc a reușit să transforme suferințele trăite în copilărie într-o forță care se reflectă în autenticitatea cu care își construiește personajul care stârnește emoție în fiecare seară, de luni până vineri, de la ora 20.00 în serialul „O dragoste”, difuzat la Kanal D.

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