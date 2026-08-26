Incidentul a avut loc vineri, 21 august, când agenții din Grupul I Centru desfășurau controale împotriva comerțului ilegal în zona monumentului.
Potrivit autorităților italiene, agenții l-au oprit pe bărbat pentru verificarea documentelor. Acesta ar fi devenit agresiv, s-ar fi opus controlului și ar fi încercat să fugă.
În timpul incidentului, românul i-ar fi lovit și împins pe agenți, iar aceștia s-au izbit de gardul zonei arheologice.
Pentru reținerea bărbatului a fost nevoie de intervenția unei alte patrule a Poliției Locale aflate în apropiere.
Cei doi agenți agresați au avut nevoie de îngrijiri medicale la spital.
Românul a fost arestat și este cercetat pentru mai multe fapte, printre care opunere la arestare, amenințări și insultă la adresa unui funcționar public, vătămare corporală și refuzul de a-și declara identitatea.
Pe lângă dosarul penal, autoritățile i-au aplicat și sancțiuni administrative de peste 5.000 de euro.
Marfa pe care o vindea a fost confiscată și a fost emis un ordin de restricție.
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