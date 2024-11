Văzând că silueta ei nu mai e la fel ca înainte, Laurette a luat decizia să își vândă hainele. Fiica ei a refuzat să le îmbrace, așa că fotomodelul le-a scos la vânzare pe TikTok. „Am foarte multe haine, am saci de haine care mi-au rămas foarte mici, eu m-am îngrășat puțin în ultima perioadă, iar fiica mea nu vrea să poarte ce am purtat eu în trecut, e opusul meu. Au mai fost câteva piese vestimentare pe care și le-a oprit, iar pe restul am decis să le dau”, a spus Laurette pentru Spynews.ro.

Întrebată cu cât a vândut articolele vestimentare, Laurette a spus că a cerut un preț modest. „Le-am dat aproape pe toate, am avut un întreg dressing, dar spre uimirea mea le-am dat pe toate. Sunt la prețuri foarte mici, adică de exemplu o piesă vestimentară între 40-50 de lei, rochițe pe care eu am dat sute de lei”, a explicat Laurette, care a și donat o parte din haine.

„Am și donat o grămadă de hăinuțe, și din ale mele și din ale fetiței mele, am văzut acum că se pot și vinde, că sunt căutate și am zis că hai să le dau și așa“.

Laurette s-a apucat de muzică populară

De curând s-a aflat că Laurette s-a reprofilat. Fotomodelul a dezvăluit că a filmat deja câteva videoclipuri pentru următoarele piese și că va cânta muzică populară alături de Dianna Rotaru. Laurette a mers la pensiunea managerului ei Rareș Bota din comuna Cernești, unde a petrecut alături de noii săi colegi și unde s-a simțit extraordinar de bine.

Fotomodelul a avut numai cuvinte de laudă despre experiența sa în Maramureș și mărturisește că a început cu muncă chiar din a doua zi de Paște.

„Am avut parte de o adevărată experiență culinară și de o oază de liniște, în Maramureș, la cabana managerului meu Rareș Bota, din comuna Cernești. Am sărbătorit Paștele cu oameni faini, cu tradiții și obiceiuri nemaipomenite. Horinca, vinul și gătitul mielului au fost la înălțime!

Am participat la slujba de Înviere, iar a doua zi am început un nou proiect muzical. Am filmat și mai multe videoclipuri la diferite piese, sfătuită de managerul meu. O să anunțăm când anume o să fie premiera. Am deja o piesă de muzică populară realizată împreună cu Dianna Rotaru, un duet, intitulată «Floare de mălin»”, a declarat Laurette, pentru Click!.

