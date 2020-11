Legătura neștiută dintre Feli Donose și Grasu XXL. „Este unul dintre cei mai calzi și buni oameni din viața mea”

Recent, interpreta a postat pe contul de socializare un mesaj, în care mărturisește ce contribuție a avut Grasu XXL la cariera sa muzicală.

„Haideți să vă spun o poveste din viața mea, pe timp de zi! Grasu XXL (@blanadeurs) este unul dintre cei mai calzi oameni și buni oameni din viața mea.

Țin minte că atunci când locuiam în Cluj, nu mă știa bine nici YouTube. Atât de la început de vis eram și lucram într-un fast-food chinezesc.

Ziua munceam în fast-food și noaptea în studio sau în vârful patului scriam muzică și poezie”, povestește Feli cum a început totul.

„Într-o zi plină de muncă, în mijlocul zilei mai exact, spălând caserole în bucătărie, mi-a sunat telefonul. Inițial am zis că îl las să sune și revin eu.

Apoi ceva mi-a spus: Hai răspunde acuma! Ceva se schimbă.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Am răspuns, iar la celălalt capăt era Grasu, care a auzit o piesă scăpată pe net cu mine și voia să cânt pe o piesă de-a lui. M-am dat șmechera pământului ca să nu se vadă bucuria și emoția și cred că mai bine de un an a trecut până să ne vedem LIVE și să facem primul feat. împreună”, își amintește artista.

„De atunci, Grasu e în inima mea. Am un respect și un drag puternic pentru Dragoș OMUL și ARTISTUL cum rar am simțit și cum rar reușesc să descriu prin cuvinte.

Mulțumesc, Gras!

You are one of a kind!❤️

#eusuntfeli #felidinpoveste”.

PARTENERI - GSP.RO Dan Puric: "Am vrut să ajut o fată care era oarbă. Am strâns 6.000 de euro, biserica vreo 4.000. Și l-am sunat. «Băi Gigi, te rog din suflet»” Reacția lui Becali

PARTENERI - PLAYTECH Carmen Iohannis, UMILITĂ TOTAL de elevi! S-a aflat SECRETUL pe care s-a chinuit să îl ascundă

HOROSCOP Horoscop 25 noiembrie 2020. Balanțele se simt bine în propria piele și învață din propriile experiențe

Știrileprotv.ro Un câine a fost abandonat de o fetiță pe o bancă. Ce scria în biletul pe care l-a lăsat lângă el a emoționat o țară întreagă