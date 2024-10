Lena, soția fostului stelist Gabriel Enache, a fost declarată în mai multe rânduri drept cea mai sexy nevastă de fotbalist din România.

Lena măsoară 1,80 metri înălțime, însă, în ultima vreme, a slăbit foarte tare. Practic, sexy soția lui Gabi Enache se topește pe picioare și ajuns să cântărească doar 58 de kilograme.

„În ultima perioadă, nu mai reușesc să mănânc, am slăbit enorm! Am 1,80 m și 58 de kilograme! Nu sunt deloc încântată de acest lucru! Sunt chiar slăbuță, mă îndrept spre anorexie și adevărul este că nu mă simt deloc bine. Eu pe la 61 de kilograme mă simt bine, cam așa.

Gabi nu mi-a zis să mă îngraș, dar mi-a zis și el să fiu puțin mai atentă, să mă odihnesc sau să mănânc la timp, ceea ce am uitat în ultima perioadă, de când cu cafeneaua.

Uite, acum e deja seară, e ora 19.00, și eu nu am apucat să mănânc nimic. Mă mir că nu am leșinat, mă țin încă pe picioare!”, a declarat Lena Enache, pentru Click!

Pentru că are tenul obosit, Lena a decis să ia măsuri. Astfel că, în curând, aceasta va apela la medicul estetician.

„Aș vrea să-mi fac cearcănele. Datorită faptului că, în ultima perioadă nu mă odihnesc mai deloc și nici nu mă alimentez așa cum trebuie, am cearcăne foarte urâte.

Sunt prinsă cu mii de treburi la cafenea, de dimineață și până seara târziu. Am atâtea lucruri de făcut că am ajuns să uit! Chiar dacă am o agendă și scriu ce am de făcut în ziua respectivă, tot uit”, a mai spus Lena, pentru Click!

