Leo Iorga dă detalii despre starea sa de sănătate. „Am vrut să abandonez. Era atât de greu tratamentul”

Leo Iorga, 54 de ani, a devenit exemplu de curaj prin lupta cu cancerul descoperit în 2011, o luptă din care a ieșit mereu învingător. A trecut prin numeroase operații și lungi și chinuitoare recuperări. Artistul s-a întors de curând din Germania, acolo unde a fost timp de două luni pentru a face noi tratamente. Celebrul muzician a vorbit despre starea sa de sănătate la emisiunea Agenția VIP, de la Antena Stras.

„Lucrurile au început să meargă pe un făgaş viu. Mai am de mers în Germania. Ieri am fost la prima reptiţie, urmează să stabilim şi concerte. Mulţumesc lui Dumnezeu!.. Am făcut o operaţie cu un aparat de ultimă generaţie, nu te taie. Se asemănă cu un laser.

Când s-a lucrat pe mine, in cinci şedinţe consecutive, e o senzaţie ciudată, că se uită un animal metalic la tine, se învârte în jurul tău. Acum tratamentele şi operaţiile sunt să-ţi întreţină viaţa, să îţi lungească viaţa şi să ai o stare mai bună.

Am vrut să abandonez, sincer. Era atât de greu tratamentul. A trecut cu bine”, a declarat Leo Iorga.

