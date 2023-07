Lidia Buble a fost invitată în emisiunea „Vorbește Lumea”, prezentată de Lili Sandu, Șurubel și Bogdan la PRO TV și a făcut declarații neașteptate. Fosta iubită a lui Răzvan Simion a mărturisit că își dorește mult să devină mamă și deja s-a gândit la numele bebelușului.

Întrebată ce făcea în urmă cu 8 ani, dar și cum se vede peste 8 ani, Lidia Buble a declarat: „Eu acum 8 ani eram cu niște plase de rafie și mergeam la concert, acum am avansat, am valiză. Desigur, eu mă văd mămică în viitor, îmi doresc băieței, sunt eu cu băiețeii.. acolo mă văd, daca voi avea, cred băiat îl va chema Isac! Totuși, peste 8 ani sper să rămân încă în sufletul oamenilor”.

Artista își dorește să fie mamă de băiat și a anunțat că îl va chema Isac. Lidia Buble provine dintr-o familie numeroasă, iar tatăl ei este pastor. De fiecare dată când merge acasă, vedeta se bucură să petreacă mult timp cu nepoții ei.

Lidia Buble, fericită și liniștită alături de Horațiu Nicolau

După despărțirea de Răzvan Simion, Lidia Buble și-a asumat noua relație cu Harlys Becerra, un actor de origine cubaneză. Povestea lor de dragoste nu a durat prea mult, apoi, la scurt timp, cântăreața a fost văzută alături de omul de afaceri Horațiu Nicolau. Cei doi au ieșit de mai multe ori împreună.

Recent, în cadrul unui interviu, fosta concurentă de la „Sunt celebru, scoate-mă de aici!” a vorbit despre viața sa personală și a mărturisit că se simte fericită și iubită. „Sunt într-un echilibru pe care mi l-am dorit. Acum pot afirma că sunt liniștită, împlinită, fericită și cu o doză mare de iubire atât oferită, cât și primită”, a declarat Lidia Buble pentru Fanatik.

Artista mărturisește că nu are niciun regret și este împăcată cu fiecare decizie pe care a luat-o până în prezent: „Nu am regrete pentru că, de fiecare dată, am luat ca atare și am îmbrățișat orice situație care a venit, iar asta m-a făcut să fiu omul de astăzi și, mai ales, să fiu mai puternică”.

Diferența de vârstă dintre ei nu a reprezentat nicio problemă în povestea lor de dragoste. Horațiu Nicolau are 61 de ani, cu 31 de ani mai în vârstă decât artista.

Cine e Horațiu Nicolau, iubitul Lidiei Buble

Horațiu Nicolau este un potent om de afaceri în vârstă de 61 de ani. Bărbatul este divorțat și a fost nașul de cununie al Valentinei Pelinel cu Cristian Boureanu. Horațiu Nicolau a intrat în atenția presei după ce a vândut postul Telesport, unde era director general, trustului de presă Realitatea. La botezul fiicei sale a cântat Madonna.

După divorțul de Andreea, fosta lui soție, omul de afaceri a fost surprins de mai multe ori în compania altor domnișoare. Momentan nu se știe dacă între Horațiu Nicolau și Lidia Buble există o relație, pentru că cei doi nu au făcut nicio declarație, după imaginile apărute cu ei.

