Lidia Buble traversează o perioadă intensă din punct de vedere profesional. Artista și-a lansat recent un nou album, proiect la care a lucrat timp de aproximativ doi ani, și se pregătește pentru un concert la Sala Palatului din București. În plan personal, relația cu omul de afaceri Horațiu Nicolau continuă să fie una stabilă, cei doi fiind văzuți frecvent împreună în apariții publice discrete.

Lidia Buble și Horațiu Nicolau, la aer împreună

Recent, cei doi au fost surprinși de paparazzi publicației Cancan în timpul unei plimbări în zona Parcului Herăstrău din Capitală. Temperaturile scăzute i-au determinat să opteze pentru ținute groase, adecvate sezonului rece, care i-au făcut mai greu de recunoscut la prima vedere.

Lidia Buble și Horațiu Nicolau au mers unul lângă celălalt, într-un ritm lejer, fără gesturi ostentative. Cei doi nu s-au ținut de mână, alegând o atitudine relaxată, cu mâinile în buzunare. Pentru plimbare, artista a ales o ținută casual-sport, formată dintr-o geacă voluminoasă, colanți sport mulați, încălțări comode și o căciulă groasă. Ținuta a fost completată de o bluză roșie, care a adus un plus de culoare, iar părul său roșcat abia se distingea sub accesoriile de iarnă.

La rândul său, Horațiu Nicolau a optat pentru o apariție în același registru casual. Omul de afaceri a purtat o geacă închisă la culoare, cu blană la guler, pantaloni de trening și încălțăminte sport deschisă la culoare.

Gestul făcut de Horațiu Nicolau pentru Lidia Buble

Lidia Buble trăiește o perioadă deosebită în viața personală și profesională. Artista, în vârstă de 32 de ani, formează de trei ani un cuplu cu omul de afaceri Horațiu Nicolau, iar diferența de vârstă dintre ei – de 32 de ani – nu a fost niciodată un obstacol în relație.

Într-un interviu recent, Lidia a vorbit deschis despre iubirea matură care i-a adus echilibru, inspirație și o încredere pe care nu o mai experimentase până acum.

„Piesa «Un bărbat mai bun» a doua parte. Aceasta este piesa contrast din album, în prima parte vorbesc despre o dragoste toxică din trecut. O relație în care credeam cumva că dragostea trebuie să doară, că este despre orgolii, iar apoi a apărut el: Un bărbat mai bun, care m-a îmbrățișat așa cum sunt eu ca om, ca ființă. A fost aici prezent în seara asta, dar lui îi place să stea mai retras, mai în umbră. M-a susținut și mi-a dat aripi din prima zi în care ne-am cunoscut și pentru asta o să îi fiu veșnic recunoscătoare. Mă emoționez când vorbesc despre el”, a povestit artista pentru Cancan.

Pe plan profesional, Lidia Buble a avut parte de momente spectaculoase, lansând recent un nou album într-un concert fabulos. Printre piesele incluse se regăsesc și câteva dedicate partenerului ei, Horațiu Nicolau, care a fost prezent la eveniment și a urmărit-o emoționat.

„Păi nu putea să lipsească tocmai el în seara asta. El a fost foarte implicat în întreg proces al concertului pe care l-ați văzut în seara asta. Mă bâlbâi, uite ce face iubirea din noi”, a mai spus Lidia Buble.

