Prezentatoarea, care e și actriță de ani de zile, a și plâns pentru că nu a primit rolul. „Că ai amintit de castingul pentru Clanul, aș vrea să vă fac o dezvăluire, ca să știți cum a stat treaba și să vă bucurați că sunt aici cu voi acum.

Încă din fașă știam de acest proiect pentru că am fost invitată, la rândul meu, să dau casting pentru Magda. Mi-a plăcut extrem de mult cum a fost scris și întâmplarea frumoasă a făcut că am ajuns pe lista scurtă. Adică, am avut audiție după care call back și lista scurtă a fost între mine și Cătălina”, a spus Lili Sandu la Pro TV, conform Fanatik.

„Ideea este că, vă spun sincer, dacă ar fi fost oricine altcineva în afară de Cătălina, m-aș fi supărat foarte tare. Oricum, am plâns un pic, pentru că mi-am dorit foarte mult acest rol. Dar Cătălina face un rol admirabil”, a adăugat Lili Sandu.

Cătălina Grama, cunoscută drept Jojo, a primit rolul Magdei, în serialul „Clanul” e soția lui Bebe Măcelaru.

„Mulțumesc mult. Și eu am trecut prin atâtea castinguri la care nu am fost aleasă. E grea viața de actor. Lili are dreptate. Asta i s-a părut și lui Achim ciudat, când ești atât de bun la o probă, de ce nu ești?! Ți se potrivește foarte bine rolul aici”, a reacționat Jojo, după declarațiile făcute de Lili Sandu.

Actrița a mai dezvăluit că nu numai la filmările serialului primește sfaturi și critici, ci și acasă, de la Paul Ipate, partenerul ei care e actor. „Paul e foarte sincer. Este cel mai mare, cel mai aspru și cel mai bun critic al meu. Dacă ceva trece de ochiul lui, înseamnă că este bun. Vreau să vă spun cu toată sinceritatea și din toată inima că atunci când s-a dat primul episod din Clanul în care am apărut eu și ne-am uitat, toată familia, nu-mi găseam locul pe canapea.

Îmi transpirau palmele. Îmi era rău, efectiv. Știam că eu am muncit și am pus acolo tot ce aveam eu mai bun. Presiunea era că văzuseră deja măiestria celorlalți actori”, a povestit Jojo.

