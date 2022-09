În luna august a anului 2020, Lili Sandu a născut un băiețel perfect sănătos. În vârstă de 43 de ani, actrița a recunoscut că relația cu partenerul ei s-a schimbat radical după ce au devenit părinți. De asemenea, artista a povestit că primul an după ce a născut a fost unul plin de încercări emoționale și a fost destul de dificil.

„Dispoziția mea scăzuse foarte mult pentru relație. Pentru că era normal, epuizată fizic, psihic. El, ușor retras, tocmai pentru a nu mă deranja cumva pe mine în tot ceea ce se întâmplă.

Văzându-mă că sunt obosită, își căuta alte lucruri de făcut. Dar, cu mintea de acum, mi-am dat seama că am ajuns într-un punct în care chiar trebuia să vorbim despre asta pentru că atracția fizică și din toate punctele de vedere începea să se ducă, să se diminueze”, a declarat ea la Pro TV, conform Fanatik.

„Să știi că am auzit că primul an de maternitate este foarte important, atunci se produce ruptura în cuplu. Chiar dacă mai există iubire, nu mai există posibilitatea de a comunica pentru că nu aveam timp pentru noi”, a mai povestit Lili Sandu.

În cadrul podcastului „Acasă la Măruță”, Lili Sandu a mai povestit că după ce a devenit mamă s-a neglijat total și nu mai putea să își revină. „Nu îți înțelegi stările, e o responsabilitate care vine pur și simplu peste tine, că în alea nouă luni e frumos, mai dă cu piciorușul în burtică, îl ai cu tine, știi cum să îl protejezi. Plus că, învățată fiind să ai o relație de cuplu înainte să vină copilul, când vine copilul deja relația de cuplu practic nu mai există, e absentă, pentru că, iarăși, copilul e pe primul loc.

Și tu, ca femeie, te duci în jos și aștepți ca lucrurile să revină la normal. Nu te mai interesează, ești atât de obosit și nu ai timp, copilul tot cu tine vrea să stea. Și faptul că am declarat că mă spălam la două săptămâni pe păr, efectiv uitam, deci nu știam. Aveam momente când ziceam: «Astăzi trebuie să se întâmple». Nu aveam energie și mă gândeam: «Doamne, intru acum și spăl claia asta de păr, până îl usuc… Mai bine lasă-l acolo în coc»”, a spus Lili Sandu, în podcastul lui Cătălin Măruță.

„Eram epuizată și îmi doream să am timp pentru mine. Pentru că secretul ăsta e, o mamă dacă e fericită, copilul e clar fericit. Dacă o mamă are probleme și ajunge într-un burnout, cu siguranță acel copil nu va fi fericit. Cu siguranță, acțiunile mamei în cel mai important an al mamei și al copilului aduc repercusiuni asupra copilului. Atunci e foarte important să ai timp pentru tine. Ăsta e un secret”, a mai spus artista.

Silviu Tolu e cu 12 ani mai mic decât Lili Sandu. Relația lor a fost des comentată și din acest punct de vedere, dar lor nu le-a păsat.

