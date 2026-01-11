După despărțirea de Delia Salchievici, Lino Golden pare că și-a găsit, din nou, fericirea. De această dată, cea care îi aduce zâmbetul pe buze este Diana, noua iubită. Relația celor doi deși încă este la început funcționează de minune, așa că artistul nu a mai așteptat și a pus marea întrebare.

Momentul a fost unul spectaculos, iar din imaginile postate în mediul online pare că a avut loc chiar în celebra piață Times Square. Pe un ecran uriaș a apărut mesajul: „Diana, vrei să te căsătorești cu mine?”. Răspunsul Dianei a fost, evident, un mare „DA”.

Ruptura dintre Lino Golden și Delia a avut loc anul trecut, luând prin surprindere pe toată lumea, în special pe fani, care erau convinși că relația lor era una solidă și lipsită de probleme. În timpul procesului de divorț, ambii au ales să nu facă declarații publice, păstrând discreția cu privire la viața lor personală.

Delia Salchievici a decis să clarifice motivele separării și să aducă lămuriri legate de ceea ce s-a întâmplat în relația lor. Ea a explicat că nu a existat infidelitate, iar decizia de a merge pe drumuri separate a venit în urma conștientizării faptului că nu mai erau compatibili ca parteneri de viață. Dragostea dintre ei s-a stins treptat.

