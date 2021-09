Nu este un secret faptul că Liviu Vârciu și Anda Călin au avut o relație plină de năbădăi, însă totul este bine când se termină cu bine. Prezentatorul TV și iubita lui se pregătesc pentru petrecerea de botez a fiului lor.

Liviu Vârciu și Anda Călin și-au botezat băiețelul în octombrie anul trecut, într-un cerc restrâns. Cum restricțiile impuse de pandemie nu le-au dat voie să organizeze și o petrecere așa cum și-au dorit, cei doi au amânat marele eveniment pentru toamna aceasta. Iată că momentul mult așteptat a sosit.

„O să vedeţi vineri ce se va întâmpla. De fapt o să fie evenimentul anului. Eu împreună cu echipa mea o să facem ce nu am făcut până acum niciodată”, a spus Nicușor Stan, patronul sălii de eveniment, unde Liviu Vârciu va face petrecerea de botez.

Prezentatorul TV a fost la degustarea meniului și a vrut să se asigure că invitații săi vor avea parte de cele mai delicioase preparate, apoi a a mers și să-și cumpere un costum pentru ziua cea mare.

Ce spune Liviu Vârciu despre Anda Călin

Vedeta își iubește nespus viitoarea soție și declară că nu a înșelat-o niciodată. Faptul că Anda Călin a fost tolerantă, înțelegătoare și l-a acceptat așa cum este, relația lor a funcționat și durează și în ziua de astăzi.

„Singura femeie cu care am cea mai lungă relație din viața mea, eu nu am amintiri cu alte femei, m-a terorizat a mea psihic, ea cea mai inteligentă femeie pe care am avut-o în viața mea, a știut cum să mă manevreze, cum să mă suporte (…) Cine a zis că într-o căsnicie e ușor? E greu, tată. Anda chiar m-a suportat, sunt un om dificil, nervos”, a spus Liviu Vârciu la „Xtra Night Show”.

