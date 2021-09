Toată lumea știa că Liviu Vârciu este un adevărat cuceritor și nicio femeie nu-i rezistă, însă Anda Călin a fost cea care i-a pus capac prezentatorului de la Antena 1. După ce de curând a lansat un film, unde iubita lui l-a susținut necondiționat, Liviu Vârciu a venit la TV și a dat detalii nemaiștiute despre relația cu mama copiilor lui.

Se pare că vedeta își iubește partenera de viață extrem de mult, pentru că rar l-am auzit pe Liviu Vârciu să spună lucruri atât de frumoase despre o femeie. Faptul că Anda Călin a fost tolerantă, înțelegătoare și l-a acceptat așa cum este, căsnicia lor a funcționat și durează și în ziua de astăzi.

„Singura femeie cu care am cea mai lungă relație din viața mea, eu nu am amintiri cu alte femei, m-a terorizat a mea psihic, ea cea mai inteligentă femeie pe care am avut-o în viața mea, a știut cum să mă manevreze, cum să mă suporte (…) Cine a zis că într-o căsnicie e ușor? E greu, tată. Anda chiar m-a suportat, sunt un om dificil, nervos”, a spus Liviu Vârciu la „Xtra Night Show”.

Liviu Vârciu și Anda Călin, relație cu năbădăi

Situația nu a fost întotdeauna roz între Liviu Vârciu și Anda Călin. Relația lor a fost plină de suișuri și coborâșuri, iar la început chiar s-au despărțit de câteva ori. Charismaticul prezentator a declarat că la ei nu a fost niciodată vorba despre înșelat și că au încredere deplină unul în celălalt.

Cât despre o posibilă amantă, Liviu Vârciu susține că nu are nevoie de așa ceva, pentru că are acasă tot ce-i trebuie.

„Avem cinci ani de când suntem împreună, nu am înșelat-o, nu mă înșală. Cum să ai amantă? Eu n-am nervi pentru ea, să mai am încă una… Ea a mea, am găsit-o, e frumoasă (…) Noi am avut foarte multe cumpene de relație, dar suntem din ce în ce mai bine. Noi nu suntem din ce în ce mai rău, suntem din ce în ce mai bine”, a mai spus Liviu Vârciu.

Vedeta și partenera de viață au doi copii, o fetiță și un băiețel. Liviu Vârciu mai are o fată, Carmina, din relația cu Ami Teiceanu.

