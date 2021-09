Nu este un secret faptul că Liviu Vârciu și Anda Călin au avut o relație plină de năbădăi, însă totul este bine când se termină cu bine. Prezentatorul este gata să facă pasul cel mare alături de femeia care i-a dăruit doi copii minunați. Liviu Vârciu se căsătorește cu Anda Călin, vineri, 17 septembrie, la un local de fițe din București.

„O să vedeţi vineri ce se va întâmpla. De fapt o să fie evenimentul anului. Eu împreună cu echipa mea o să facem ce nu am făcut până acum niciodată”, a spus Nicușor Stan, patronul sălii de eveniment, unde Liviu Vârciu va face nunta.

Prezentatorul TV a fost la degustarea meniului și a vrut să se asigure că invitații săi vor avea parte de cele mai delicioase preparate, apoi a a mers și să-și cumpere un costum pentru ziua cea mare. Liviu Vârciu se căsătorește cu Anda Călin, după 5 ani de relație. Cei doi au împărțit și bune și rele, iar acum au decis că este momentul să facă și nunta.

Ce spune Liviu Vârciu despre Anda Călin

Vedeta își iubește nespus viitoarea soție și declară că nu a înșelat-o niciodată. Faptul că Anda Călin a fost tolerantă, înțelegătoare și l-a acceptat așa cum este, relația lor a funcționat și durează și în ziua de astăzi.

„Singura femeie cu care am cea mai lungă relație din viața mea, eu nu am amintiri cu alte femei, m-a terorizat a mea psihic, ea cea mai inteligentă femeie pe care am avut-o în viața mea, a știut cum să mă manevreze, cum să mă suporte (…) Cine a zis că într-o căsnicie e ușor? E greu, tată. Anda chiar m-a suportat, sunt un om dificil, nervos”, a spus Liviu Vârciu la „Xtra Night Show”.

